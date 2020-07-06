«Даже бедные такое не едят»: Максим Галкин показал, чем Алла Пугачева кормит в отпуске его детей

На этот раз Максим Галкин опубликовал видео с семейного обеда, в котором подробно рассказал чем питается его семья. Оказалось, что Лиза и Гарри Галкины приучены к простой домашней еде, а не к устрицам и черной икре, как думали многие интернет-пользователи, пишет obaldela.ru.

Алла Пугачева подготовила для супруга суп на основе шпината, Гарри ей булгур, а Лиза перловку в бульоне. Причем дети ели такую еду с удовольствием, без капризов и слез. Однако, нашлись и критики, которые разглядели в рационе звездных детей вредные продукты, а именно колбасу и сосиски. «Почему дети едят все время сосиски? Ужас даже бедные такое не едят», «Максим, вы это все в реале едите? Перловка в бульоне, макароны с сосисками – как студенты просто», – писали удивленные подписчики Максима.