«Даже бедные такое не едят»: Максим Галкин показал, чем Алла Пугачева кормит в отпуске его детей

Максим Галкин не перестает удивлять и вместе с тем радовать своих поклонников новыми видеороликами с участием своей семьи. Подписчики были приятно удивлены тем, что звездное семейство питается простой и доступной едой. Фанаты сделали сюрприз Пугачевой и прислали свое видео, в котором совместили несколько кадров из жизни своего кумира.
На этот раз Максим Галкин опубликовал видео с семейного обеда, в котором подробно рассказал чем питается его семья. Оказалось, что Лиза и Гарри Галкины приучены к простой домашней еде, а не к устрицам и черной икре, как думали многие интернет-пользователи, пишет obaldela.ru.
Алла Пугачева подготовила для супруга суп на основе шпината, Гарри ей булгур, а Лиза перловку в бульоне. Причем дети ели такую еду с удовольствием, без капризов и слез. Однако, нашлись и критики, которые разглядели в рационе звездных детей вредные продукты, а именно колбасу и сосиски. «Почему дети едят все время сосиски? Ужас даже бедные такое не едят», «Максим, вы это все в реале едите? Перловка в бульоне, макароны с сосисками – как студенты просто», – писали удивленные подписчики Максима.
Однако большинство поклонников все-таки пришли в восторг от простого и доступного рациона звездной семьи. «Так странно, кажется, что знаменитости едят икру чёрную ложками и там перепелок наверно! А тут смотришь, а они такие же в быту, как и мы, кашки, супчики! И думаешь, вот я дура, караул», «Очень правильное и полезное питание…. особенно для деток! Каши обязательно! И тогда лишнего веса не будет!», «Да! Очень скромное питание! Я думала, что вы устриц едите и омарами закусываете. Такое и мы, простые смертные, готовим…», – заметили поклонники.