Отдых в Турции: за шашлык - 46 евро, за купание в море - 71 евро, за чашку кофе - 24 евро

Итак, первые британские туристы, прилетевшие в Турцию на отдых, возмущенные ценником в кафе, вывесили чек в соцсети. Кроме шашлыка в него входили также небольшой кофе за 8 евро и пита за 24 евро. В другом ресторане чашка кофе обошлась туристам в 24 евро. Так «щедро» туристов накормили в одном из кафе на пляже в Бодруме, в достаточно популярном месте для отдыхающих.

Также вскрылся еще один оригинальный метод заработать – в некоторых отелях платным стал… вход в море. В частности, жалобы поступили на пятизвездочный отель Maçakızı, который взимает с туристов эквивалент $80, что около 71 евро, за купание в море.

Что интересно, мэр Бодрума Ахмет Арас поддержал оригинальную политику предпринимателей. Он заявил, что все туристические предприятия борются за выживание после пандемии Covid-19, и курорт, который в значительной степени зависит от туризма, «несет ответственность за то, чтобы взять все, что может, из карманов туристов до последней копейки».

«Мне все равно, если кто-то захочет заплатить высокую цену за шашлык из донера. Они могут заплатить 100 000 лир, если захотят», - заявил он. Также мэр дополнил, что в том же районе есть рестораны, которые берут значительно меньшую цену за ту же еду, а большинство продаваемых шашлыков стоят около $1.8 ил 1.6 евро.