Моргенштерн показал выписки о доходах и расходах

22-летний Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, уже давно доказал всем, что пришел в российский шоу-бизнес всерьез и надолго. Почти каждая композиция рэпера становится хитом, а где большая популярность, там и приличные деньги. Недавно вышел обновленный список Forbes, в котором были подсчитаны доходы знаменитостей, кому не исполнилось еще и 40. Ожидаемо в данный ТОП вошел и Моргенштерн.

Сам музыкант признается, что получает деньги не только от новых песен и клипов. «Мне приходят средства с монетизации на YouTube — это примерно 350 тысяч рублей (4410 евро)в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже — около пяти миллионов (63 000 евро). Около 300-400 тысяч (3780-5040 евро) прилетает с продажи мерча», — рассказал артист.

За каждый концерт Моргенштерн получает около 500 тысяч рублей (6300 евро). Правда, сейчас из-за коронавируса все выступления артисту пришлось отложить или перенести. К тому же рэпер получает отчисления за свои треки: это около 4 миллионов (50 400 евро) ежемесячно.

Как и все другие знаменитости, Моргенштерн прилично зарабатывает благодаря Instagram. «Сторис у меня стоят от 500 тысяч (6300 евро), то есть мои 15 секунд стоят полмиллиона. Фотопост — 600-800 тысяч (7560-10 080 евро), видео — 1,2 миллиона (15 120 евро)», — делится Моргенштерн.

Чтобы доказать свои слова, музыкант показал выписку о доходах. Выяснилось, что он заработал более 80 миллионов рублей (1 008 000 евро) за год. Однако и расходы у Моргенштерна приличные. Так, только за половину июня артист потратил 7,5 миллионов рублей (94 500 евро), а за май около 9,4 миллиона (118 443 евро).

Сам не знаю, на что я эти деньги трачу. Получается, я за прошлый год стал долларовым миллионером, но сейчас-то у меня этих денег уже нет. Я все потратил,

– признался артист в эфире YouTube-шоу «Че Каво».