Сериал «Бивис и Баттхед» возвращается на телевидение

Первый мультфильм о двух закадычных друзьях, которые смотрят MTV и любят хэви-метал, вышел на экран в 1992 году. Он оказался таким популярным, что позже решено было запустить целый сериал.

В 2011 году стартовал аж восьмой сезон проекта. Но главные герои так и остались продвинутыми тинейджерами. Над новыми сериями будет работать создатель первых серий о Бивисе и Баттхеде — Майк Джадж. Он напишет сценарий и озвучит главных героев. Джадж сообщил, что проект будет затрагивать современные темы, но не потеряет актуальности и для тех поклонников, которые смотрели его еще в 90-е. «Кажется, пришло время снова поглупеть», — отметил Майк.

На канале Comedy Central заявили, что в новых сериях главные герои попадут в мир нынешнего поколения Z. Продюсеры постараются осветить трудности в отношениях между родителями и тинейджерами и другие актуальные темы. Дата выхода на экраны новых серий пока неизвестна.

Майк Джадж озвучивал многих персонажей в популярных мультфильмах: Хэнка Хилла в «Царь горы» и Кенни Маккормика без капюшона в картине «Южный Парк: большой, длинный и необрезанный».