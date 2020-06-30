Николай Басков: «Отец останется в наших мыслях и молитвах»

Год прошел, как нет папы. Сегодня такой же ясный день, как и тогда, так же светит солнце. А его нет... И смириться с этим, принять это очень трудно. Не было дня за этот долгий год, чтобы мы его не вспоминали... У папы всегда было много друзей. Он очень любил жизнь. Многим помогал. Это был прекрасный человек — мужественный, сильный, добрый, глубоко порядочный, красавец и душа компании. Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня. Я всегда мог на него рассчитывать, всегда мог рассказать ему все как есть — и хорошее, и не очень, мог получить совет, любую помощь,