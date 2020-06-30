Николай Басков: «Отец останется в наших мыслях и молитвах»

Ровно год назад ушел из жизни отец Николая Баскова. Смерть родителя стала большим ударом для певца. Время заглушило боль, но не уняло ее. Сегодня артист опубликовал трогательный пост в память о Викторе Владимировиче и показал фото его могилы, пишет Стархит.
Артист и его мама Елена Николаевна поставили на могиле красивый памятник из черного мрамора. Монумент украшает портрет Виктора Владимировича, на котором он изображен в военной форме. Басков-старший всю свою жизнь посвятил армейской службе. После выхода на пенсию работал на ответственной должности в Счетной палате под руководством председателя Сергея Степашина.
Год прошел, как нет папы. Сегодня такой же ясный день, как и тогда, так же светит солнце. А его нет... И смириться с этим, принять это очень трудно. Не было дня за этот долгий год, чтобы мы его не вспоминали... У папы всегда было много друзей. Он очень любил жизнь. Многим помогал. Это был прекрасный человек — мужественный, сильный, добрый, глубоко порядочный, красавец и душа компании. Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня. Я всегда мог на него рассчитывать, всегда мог рассказать ему все как есть — и хорошее, и не очень, мог получить совет, любую помощь,
— написал Николай.
Виктор Владимирович и Елена Николаевна прожили вместе много лет. Поженившись, они сразу уехали в Германию, где Басков-старший проходил службу, а его супруга работала диктором на телевидении.
Он пронес эту невероятной силы любовь через всю свою жизнь до последнего дня. Я бесконечно благодарен ему за все. Мне и сегодня есть, чему у него учиться. Я горжусь своим отцом. Стараюсь быть достойным сыном. Помню. Люблю безмерно. Он всегда в наших мыслях и в молитвах. Навсегда с нами и в памяти друзей и близких,
— подчеркнул певец.
Как ранее рассказывал Николай, известный хирург Сергей Владимирович Готье буквально продлил жизнь отцу, сделав много лет назад сложную операцию по пересадке жизненно важного органа.
Певец всегда был близок с родителями и старался часто навещать их. Сегодня Басков полностью взял на себя заботу о маме.