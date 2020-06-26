ГАЛЕРЕЯ ⟩ В самом популярном мясном ресторане Таллинна вновь открыли красивейшую террасу города

Уже стало традицией в начале лета торжественно праздновать открытие летней террасы самого популярного мясного ресторана MEAT Resto & Butchery вечеринкой WHITE PARTY.
В соответствии с названием мероприятия от гостей ожидалось соблюдение дресс-кода «белое и праздничное», однако некоторые гости восприняли условие настолько серьезно, что по случаю прибыли и на автомобилях в соответствии с темой вечера.
DJ BELL и DJ PETERSON играли весь вечер приятную чил-музыку, которую периодически KIRILL SAX разбавлял живыми звуками саксофона.
В распоряжении гостей были лучшие блюда из летнего меню ресторана, а также по случаю - специальное предложение на эксклюзивное шампанское Nicolas Feuillate, при заказе которого каждый гость получил особенный подарок.
Смотрите галерею и видео: так выглядит модная и уютная терраса ресторана MEAT Resto & Butchery.