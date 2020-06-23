Полина Гагарина официально рассталась с Дмитрием Исхаковым

Еще 21 июня Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с пляжа, на котором он отдыхал с дочкой, старшим сыном и женой Полиной Гагариной. Так он решил напомнить о Дне отца.
Спустя день Исхаков отреагировал на многочисленные сообщения о якобы готовящемся разводе с Гагариной. Впервые он дал комментарий о расставании с артисткой. «Мы больше не живем вместе», - написал муж Гагариной.
По словам Исхакова, они с женой сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.
Подписчики Исхакова и многочисленные поклонники Полины Гагариной расстроились из-за расставания супругов. Фотографа заваливают сочувствующими сообщениями и желают счастья.
Друзья семьи рассказывала о причинах расставания Гагариной и Исхакова. За 6 лет супруги успели вырасти в финансовом плане, но певица зарабатывала миллионы, а ее муж-фотограф в десятки раз меньше. Писали СМИ и о возможном романе Гагариной и расставшегося с супругой певца Эмина. Сам артист опроверг эту информацию.