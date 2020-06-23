Полина Гагарина официально рассталась с Дмитрием Исхаковым

Фотограф Дмитрий Исхаков дал официальный комментарий о расставании с певицей Полиной Гагариной. Муж артистки впервые подтвердил разлад в отношениях и сообщил, что они больше не живут вместе.

Еще 21 июня Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с пляжа, на котором он отдыхал с дочкой, старшим сыном и женой Полиной Гагариной. Так он решил напомнить о Дне отца.

Спустя день Исхаков отреагировал на многочисленные сообщения о якобы готовящемся разводе с Гагариной. Впервые он дал комментарий о расставании с артисткой. «Мы больше не живем вместе», - написал муж Гагариной.

По словам Исхакова, они с женой сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.

Подписчики Исхакова и многочисленные поклонники Полины Гагариной расстроились из-за расставания супругов. Фотографа заваливают сочувствующими сообщениями и желают счастья.