Вт, 23.06.2020
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Полина Гагарина официально рассталась с Дмитрием Исхаковым

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

ФОТО: Instagram

Муж певицы подтвердил расставание, передает Topnews.

Фотограф Дмитрий Исхаков дал официальный комментарий о расставании с певицей Полиной Гагариной. Муж артистки впервые подтвердил разлад в отношениях и сообщил, что они больше не живут вместе.

Еще 21 июня Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию с пляжа, на котором он отдыхал с дочкой, старшим сыном и женой Полиной Гагариной. Так он решил напомнить о Дне отца.

Спустя день Исхаков отреагировал на многочисленные сообщения о якобы готовящемся разводе с Гагариной. Впервые он дал комментарий о расставании с артисткой. «Мы больше не живем вместе», - написал муж Гагариной.

По словам Исхакова, они с женой сохраняют нормальные отношения и продолжают заботиться о детях.

Подписчики Исхакова и многочисленные поклонники Полины Гагариной расстроились из-за расставания супругов. Фотографа заваливают сочувствующими сообщениями и желают счастья.

Друзья семьи рассказывала о причинах расставания Гагариной и Исхакова. За 6 лет супруги успели вырасти в финансовом плане, но певица зарабатывала миллионы, а ее муж-фотограф в десятки раз меньше. Писали СМИ и о возможном романе Гагариной и расставшегося с супругой певца Эмина. Сам артист опроверг эту информацию.

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