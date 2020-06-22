Десять основных ошибок, которые мужчины и женщины совершают в сексе

Сексолог и семейный терапевт Лори Уотсон рассказывает, какие ошибки мы все допускаем. Мужские ошибки

По словам Уотсон, большинство мужчин приходят на терапию, чтобы прокачать сексуальные навыки. Но проблема, как правило, связана не с их мастерством. Ошибка кроется в одном или нескольких из перечисленных ниже пунктов.

1. Неправильно трактуют отсутствие женского желания

О привлекательности женщины мужчинам сразу сообщает их тело. Один лишь вид незнакомой красотки или собственной партнёрши может вызвать у них частичную эрекцию. У женщин всё иначе. Их возбуждение связано с воображением и фантазией, поэтому им требуется больше времени, чтобы настроиться на секс.

Так что не стоит воспринимать отсутствие мгновенного желания у партнёрши близко к сердцу. Лучше немного растянуть процесс соблазнения.

2. Испытывают разочарование из-за её медленного возбуждения

Эта ошибка тесно связана с предыдущей. Женщины медленно настраиваются на секс и медленно возбуждаются. Это вопрос физиологии, не более. Но если партнёрша чувствует, что мужчина разочарован её скоростными способностями, её желание усиливается ещё медленнее. Или вовсе пропадает.

Решение: расслабьтесь, не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом.

3. Слишком быстро переходят к гениталиям

Многие мужчины предпочитают генитальные ласки всем остальным и думают, что женщины разделяют их симпатию. Ошибка. Физическое возбуждение женщины — ещё не сигнал о стремительном переходе к главному. Напротив, преждевременная генитальная стимуляция может убить желание.

Решение: лучше ещё немного подождать, продолжая ласкать всё тело партнёрши.

4. Концентрируются на своей эрекции

Мужчины, которые слишком заботятся о своей эрекции, могут разрушить чувство близости во время секса.

Если они сфокусированы на том, чтобы отсрочить эякуляцию, женщина может почувствовать себя изолированной, забытой. Чтобы успокоить её, Уотсон советует мужчинам оставаться на связи, говорить ей о своем желании.

Если эрекция, наоборот, ослабевает, неплохо использовать это время для дополнительного раунда ласк.

В случае же быстрого семяизвержения можно сказать партнёрше, что причина — в её невероятной сексуальности. И прибегнуть к оральному сексу. Он ничем не хуже обычного полового акта.

5. Стимулируют только влагалище

Головка клитора — это примерно то же самое, что и головка пениса. Стоит ли говорить, что исключительно вагинальная стимуляция не очень эффективна? Да, конечно, бывают исключения. Но всё-таки чаще именно клитор — центр сексуального наслаждения женщины.

Женские ошибки

Женщины, имеющие проблемы в сексе, часто связывают их с отсутствием идеального тела или фантастических навыков, как у порнозвезд. По словам Лори Уотсон, всё это мало соотносится с реальностью. Скорее всего, причина связана со следующими ошибками.

1. Намекают слишком тонко

Многие женщины полагают, что мужчины умеют читать мысли. Поэтому вместо того, чтобы прямо сказать о своём желании или продемонстрировать его действием, они прибегают к системе тонких, понятных только им самим намёков.

Решение: забудьте о телепатии. Слова и недвусмысленные прикосновения более результативны.

2. Мало говорят о своих желаниях

Сказать о своих предпочтениях единожды бывает недостаточно. Возбуждённый мужчина может просто забыть обо всех нюансах, которые вам нравятся (особенно если они были озвучены между делом полгода назад). Не бойтесь напомнить ему о них. Это в любом случае лучше, чем ждать, терпеть и обижаться, думая, что он просто не хочет сделать вам приятно.

3. Концентрируются на недостатках своего тела

Мужчины получают удовольствие просто от присутствия реальной, обнажённой и привлекающей их женщины. Те же в этот самый момент размышляют об изъянах собственного тела. Поток самокритики отдаляет женщин от процесса, снижает желание и делает секс блеклым и пресным.

Если у вас есть подобная проблема, попытайтесь отвлечься от критики, перенеся внимание на телесные ощущения. Попробуйте прислушаться к дыханию, почувствуйте наслаждение от прикосновений. И думайте поменьше.

4. Беспокоятся о том, чтобы сделать всё правильно

Чтобы сделать партнеру действительно приятно, нужно получать удовольствие самой. Уотсон же отмечает, что на секс-терапии женщины чаще заботятся о том, насколько правильно ведут себя в постели. В итоге тревога не позволяет им расслабиться и исследовать собственные ощущения.

Решение: просто спросите у мужчины, что именно и как ему нравится. Это гораздо лучше, чем тратить лишние силы на освоение идеальной, оторванной от практики, техники.

5. Прикасаются легко или неуверенно

Большинство мужчин возбуждает женская уверенность, в том числе и в прикосновениях. Женщины, напротив, часто делают это чрезмерно нежно — так, как нравится им самим. Кроме того, замечает Уотсон, нередко мужчины жалуются, что партнёрши избегают прикосновений к их гениталиям или ждут особого приглашения.

Ее совет — прекратить строить из себя скромницу. Целуйтесь страстно, обвивайтесь плотно и прикасайтесь без стеснения. В общем, докажите свою заинтересованность на деле.