Турецкое издание «поженило» Веру Брежневу и Владимира Зеленского

Это фото, которое впору назвать скандальным, сделано во время съемок картины «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли супругов. Похоже, турецкие журналисты не удосужились проверить эту информацию, из-за чего и произошел казус.

То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленскую подвинула. Разлучница!

— иронизируют пользователи Сети. Сама Вера пока не прокомментировала инцидент.

Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.

Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt — Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020

К слову, вот уже много лет она счастлива с продюсером Константином Меладзе, с которым начала тайно встречаться еще в нулевых.