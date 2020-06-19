Турецкое издание «поженило» Веру Брежневу и Владимира Зеленского

В турецком издании Hurriyet вышла заметка, посвященная первой леди Украины Елене Зеленской. Правда, вместо нее на фото красовалась Вера Брежнева, которую, по всей видимости, приняли за супругу Владимира Зеленского, пишет Стархит.
Это фото, которое впору назвать скандальным, сделано во время съемок картины «Восемь лучших свиданий», в котором Зеленский и Брежнева сыграли супругов. Похоже, турецкие журналисты не удосужились проверить эту информацию, из-за чего и произошел казус.
То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленскую подвинула. Разлучница!
— иронизируют пользователи Сети. Сама Вера пока не прокомментировала инцидент.
Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.— Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020
Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt
К слову, вот уже много лет она счастлива с продюсером Константином Меладзе, с которым начала тайно встречаться еще в нулевых.
Что касается семьи Зеленского, то недавно в его семье приключилась беда — с коронавирусом в больницу загремела его жена Елена. Близкие первой леди Украины надеются, что с ней все будет хорошо. Комментариев по поводу текущего состояния супруги Владимира Зеленского пока не поступало.