ГОРЯЧЕЕ ВИДЕО ⟩ На радость соседям: эстонец без трусов бегает вокруг дома по 10 километров

В Финляндии из-за коронавируса в этом году отменен чемпионат мира по бегу голышом. В Эстонии живет парень Андрес Яковлев, который стал чемпионом мира по бегу без нижнего белья - иными словами, в костюме Адама.
Но отмена этого спортивного мероприятия не расстроила Андреса, он снял с себя одежду и начал бегать вокруг дома, кстати, из соседних домов всё хорошо видно. Можно ли считать такой бег полноценным видом спорта?
Напомним, что в прошлом году Андрес бежал марафон 42,2 километра, он стал чемпионом мира с результатом чуть менее четырех часов.
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