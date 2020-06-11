Судмедэксперты опровергли попытку суицида Михаила Ефремова

Сообщается, что родные актера заметили на его шее багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. Ефремову вызвали специалистов психиатрической помощи.

Предполагается, что Михаил Ефремов находился в бессознательном состоянии. Он не мог объяснить родным, откуда появились следы на теле, и не помнит деталей.

Оказалось, что эти следы были от ремней безопасности. Об этом пишет «Вокруг ТВ». Официальной информации об этом на данный момент не поступало.

Напомним, Ефремов 8 июня на своем автомобиле выехал на встречную полосу, двигаясь по Садовому кольцу в Москве. Джип Ефремова столкнулся с фургоном «Лада», водитель которого позднее умер в больнице.