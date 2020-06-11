ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Самая сексуальная блондинка Эстонии рассуждает о расизме и изменениях в повседневной жизни

«В последнее время всё это было для меня (и для многих других людей) чересчур, начиная с глобальной пандемии, из-за которой я не была уверена в...во всём»,

Лиза написала, что постоянно думает о расизме и климатическом кризисе, в дополнение к которым, как и все остальные, она пытается справиться с личной жизнью, целями и отношениями.

«Пандемия сделала людей и нации ближе, чем когда-либо, мы все должны сбавить обороты, чтобы провести время с нашими близкими и поразмышлять о себе и наших действиях, благодаря движению BLM, из которого я узнала больше об истории/культуре/борьбе за права темнокожих больше за неделю, чем за всю мою жизнь, я укрепила свои отношения с самыми близкими мне людьми, и я научился ценить природу так, как она заслуживает того, чтобы ее ценили. Давайте продолжать учиться, развиваться и любить»,