Известный адвокат рассказал, почему отказался защищать Ефремова

Юрист подчеркнул, что у него нет никакого желания браться за этот случай. Добровинскому не позволяют стать защитником Ефремова принципы и личные убеждения.

При этом адвокат добавил, что процесс не относится к проигрышным и знает, как выиграть суд. Об этом Добровинский заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Есть один очень серьезный момент: я знаю, как выиграть этот процесс со стороны Ефремова, поэтому я не хочу выигрывать, поэтому я не взялся», — сказал юрист.

Он пояснил, что, став адвокатом артиста, должен был бы довести дело до конца либо подвести клиента.

Также юрист рассказал, что он будет представлять в суде интересы семьи погибшего в ДТП. Он пояснил, что ответил согласием на просьбу потерпевших и готов представлять их интересы бесплатно. По его словам, члены семьи водителя-курьера Сергея Захарова собираются подавать гражданский иск в рамках уголовного процесса.

«Меня подкупила эта семья, сказав, что если Ефремов будет предлагать деньги, то уже поздно, и они не хотят никаких денег получать от семьи Ефремова и его близких. С другой стороны, думаю, что в деле будет гражданский иск (о моральном ущербе, расходах на погребение и т.д.). По крайней мере, я буду им так советовать», – подчеркнул Добровинский.

Известно, что Добровинский представлял в суде бывших жен футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также был адвокатом Филиппа Киркорова в процессе по поводу обвинений со стороны французского композитора Дидье Моруани о плагиате.

Тем временем актер Иван Охлобыстин на странице во «ВКонтакте» высказался по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

«А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?» — задал риторический вопрос актер.

Он считает, что если у человека есть сердце, на этот вопрос он ответить не сможет. Артист полагает, что все, что он может сделать сейчас — не допустить, чтобы Ефремов совершил еще один смертный грех. Также Охлобыстин признался, что считает коллегу гением, но назвал его негодяем.

Кроме того, актер выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.