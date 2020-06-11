ВИДЕО ⟩ Изменившаяся Катя Лель разочаровала поклонников сходством с Любовью Успенской

Подписчики сравнили певицу с «Шахерезадой», Любовью Успенской, и «бабулькой-сказочницей», проявив редкостное единодушие в том, что этот образ ее не красит. Большинство сетует на то, что Катя сильно изменилась и совсем уж непохожа на себя прежнюю. А кое-кто вспомнил, как несколько месяцев назад певица столь же радикально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет.