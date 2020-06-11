Чт, 11.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Изменившаяся Катя Лель разочаровала поклонников сходством с Любовью Успенской

Певица Катя Лель

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Певица Катя Лель выложила необычное фото в Instagram, которое удивило ее подписчиков.

Певица разместила ролик из гримерной, где она позирует в весьма необычном, непривычном образе восточной красавицы бальзаковского возраста.

Подписчики сравнили певицу с «Шахерезадой», Любовью Успенской, и «бабулькой-сказочницей», проявив редкостное единодушие в том, что этот образ ее не красит. Большинство сетует на то, что Катя сильно изменилась и совсем уж непохожа на себя прежнюю. А кое-кто вспомнил, как несколько месяцев назад певица столь же радикально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для какого проекта Катя Лель примерила необычный образ, певица пока не уточнила.

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