ВИДЕО ⟩ Изменившаяся Катя Лель разочаровала поклонников сходством с Любовью Успенской

Певица Катя Лель выложила необычное фото в Instagram, которое удивило ее подписчиков.
Певица разместила ролик из гримерной, где она позирует в весьма необычном, непривычном образе восточной красавицы бальзаковского возраста.
Подписчики сравнили певицу с «Шахерезадой», Любовью Успенской, и «бабулькой-сказочницей», проявив редкостное единодушие в том, что этот образ ее не красит. Большинство сетует на то, что Катя сильно изменилась и совсем уж непохожа на себя прежнюю. А кое-кто вспомнил, как несколько месяцев назад певица столь же радикально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет.
Для какого проекта Катя Лель примерила необычный образ, певица пока не уточнила.