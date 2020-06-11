ФОТО ⟩ Лысый и дряблый: во что превратился актер, сыгравший богатого жениха Роуз в «Титанике»

После выхода на экраны фильма-катастрофы «Титаник» Билли Зейн, сыгравший в нем богатого злодея Кэла Хокли, проснулся знаменитым. Женщины со всего мира сходили с ума по актеру не меньше, чем по его экранному сопернику, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, пишет StarHit.
На тот момент Билли было чуть за 30, и он действительно мог похвастаться привлекательной внешностью. Но, как говорится, время не щадит никого, и Зейн, увы, не стал исключением. Спустя годы его внешность заметно изменилась — от густой шевелюры артиста не осталось и следа, кроме того, артист, по всей видимости, перестал следить за фигурой. Это, похоже, нисколько не повлияло на характер звезды, который все также очаровывает окружающих своим обаянием.
Билли Зейну часто доставались отрицательные роли, хотя в жизни актер, по заверению фанатов, «довольно милый парень». «Я — овца в волчьей шкуре. Понимаете, что это значит? Есть такая аллегория — волк в овечьей шкуре. А тут наоборот — я выгляжу плохим, но я хороший. Я хочу быть любимым…» — подчеркивал Билли.
«Иногда, когда мне нужно играть преступников или вообще плохих парней, я вообще стараюсь думать как можно меньше — они же не раздумывают над тем, что они делают что-то скверное. Они берут заложников, убивают людей, но для них это пикник, игра в мяч», — откровенничал он.
Что касается личной жизни, то на счету у Зейна несколько громких романов. Так, до «Титаника» он был жена на коллеге по актерскому цеху Лизе Коллинз, потом его сердце было занято Леонорой Варелой, Келли Брук с которыми так и не дошел до венца. Сегодня Билли живет с моделью Кэндис Нэйл, у пары есть двое дочерей — Ава Катерина и Джиа.