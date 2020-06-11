Чт, 11.06.2020
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ФОТО ⟩ Лысый и дряблый: во что превратился актер, сыгравший богатого жениха Роуз в «Титанике»

Билли Зейн и Кейт Уинслет в «Титанике»

ФОТО: Rights Managed/PARAMOUNT PICTURES / C20TH FOX /

После выхода на экраны фильма-катастрофы «Титаник» Билли Зейн, сыгравший в нем богатого злодея Кэла Хокли, проснулся знаменитым. Женщины со всего мира сходили с ума по актеру не меньше, чем по его экранному сопернику, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, пишет StarHit.

На тот момент Билли было чуть за 30, и он действительно мог похвастаться привлекательной внешностью. Но, как говорится, время не щадит никого, и Зейн, увы, не стал исключением. Спустя годы его внешность заметно изменилась — от густой шевелюры артиста не осталось и следа, кроме того, артист, по всей видимости, перестал следить за фигурой. Это, похоже, нисколько не повлияло на характер звезды, который все также очаровывает окружающих своим обаянием.

Билли Зейн в наши дни.

ФОТО: KGC-11/GoffPhotos.com

Билли Зейну часто доставались отрицательные роли, хотя в жизни актер, по заверению фанатов, «довольно милый парень». «Я — овца в волчьей шкуре. Понимаете, что это значит? Есть такая аллегория — волк в овечьей шкуре. А тут наоборот — я выгляжу плохим, но я хороший. Я хочу быть любимым…» — подчеркивал Билли.

Билли Зейн.

ФОТО: Nicole Kubelka via www.imago-images.de/imago images/Future Image

«Иногда, когда мне нужно играть преступников или вообще плохих парней, я вообще стараюсь думать как можно меньше — они же не раздумывают над тем, что они делают что-то скверное. Они берут заложников, убивают людей, но для них это пикник, игра в мяч», — откровенничал он.

Билли Зейн.

ФОТО: David Edwards/MPI/Capital Pictures/DE/MPI/Capital Pictures

Что касается личной жизни, то на счету у Зейна несколько громких романов. Так, до «Титаника» он был жена на коллеге по актерскому цеху Лизе Коллинз, потом его сердце было занято Леонорой Варелой, Келли Брук с которыми так и не дошел до венца. Сегодня Билли живет с моделью Кэндис Нэйл, у пары есть двое дочерей — Ава Катерина и Джиа.

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