ФОТО ⟩ Лысый и дряблый: во что превратился актер, сыгравший богатого жениха Роуз в «Титанике»

На тот момент Билли было чуть за 30, и он действительно мог похвастаться привлекательной внешностью. Но, как говорится, время не щадит никого, и Зейн, увы, не стал исключением. Спустя годы его внешность заметно изменилась — от густой шевелюры артиста не осталось и следа, кроме того, артист, по всей видимости, перестал следить за фигурой. Это, похоже, нисколько не повлияло на характер звезды, который все также очаровывает окружающих своим обаянием.

Билли Зейн в наши дни. ФОТО: KGC-11/GoffPhotos.com

Билли Зейну часто доставались отрицательные роли, хотя в жизни актер, по заверению фанатов, «довольно милый парень». «Я — овца в волчьей шкуре. Понимаете, что это значит? Есть такая аллегория — волк в овечьей шкуре. А тут наоборот — я выгляжу плохим, но я хороший. Я хочу быть любимым…» — подчеркивал Билли.

Билли Зейн. ФОТО: Nicole Kubelka via www.imago-images.de/imago images/Future Image

«Иногда, когда мне нужно играть преступников или вообще плохих парней, я вообще стараюсь думать как можно меньше — они же не раздумывают над тем, что они делают что-то скверное. Они берут заложников, убивают людей, но для них это пикник, игра в мяч», — откровенничал он.

Билли Зейн. ФОТО: David Edwards/MPI/Capital Pictures/DE/MPI/Capital Pictures