ДО И ПОСЛЕ ⟩ Как выглядит женщина-рекордсменка, сделавшая более 50 пластических операций

Американка Синди была очень недовольна своими естественными чертами лица, в юном возрасте она активно начала менять свою внешность при помощи пластической хирургии. Теперь жительницу США знают, как женщину, которая полностью изменила внешность, для чего ложилась под нож хирургу 52 раза, пишет Mirror. Женщина даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас Синди Джексон 64 года, операций она больше не делает, но регулярно отправляется на разнообразные подтяжки и омолаживающие процедуры.

Позади остались операции по коррекции лица (она изменила форму глаз, носа, подбородка и увеличила губы), бюста и фигуры. Синди говорит, что о пройденном пути она не жалеет, ведь над ней больше никто не смеется.