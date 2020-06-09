Вт, 9.06.2020
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Куда поехать летом: 20 безопасных направлений в Европе

Путешествие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Европейские страны начинают ослаблять карантинные ограничения для иностранцев. В Греции открывают границы с 1 июля, а в Грузию можно будет попасть только при наличии медицинской справки о тестировании на коронавирус, пишет Сегодня.

Сайт European Best Destinations составил рейтинг стран, учитывая лучшие меры безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных заведениях, магазинах и других помещениях. В список вошли 20 стран, перечисленных ниже.

В топе лучших направлений для туризма 2020 года в условиях пандемии также учитывались расположение больниц в городах и количество мест для госпитализации.

Список безопасных стран для путешествий летом 2020 года

  1. Тбилиси (Грузия)
  2. Корфу (Греция)
  3. Цавтат (Хорватия)
  4. Азорские острова (Португалия)
  5. Превеза (Греция)
  6. Алентежу (Португалия)
  7. Батуми (Грузия)
  8. Загреб (Хорватия)
  9. Алгарве (Португалия)
  10. Сибиу (Румыния)
  11. Котор (Черногория)
  12. Риека (Хорватия)
  13. Варшава (Польша)
  14. Вена (Австрия)
  15. Бохинь (Словения)
  16. Мальта
  17. Гданьск (Польша)
  18. Вильнюс (Литва)
  19. Рига (Латвия)
  20. Дикая тайга (Финляндия)
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