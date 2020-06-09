Куда поехать летом: 20 безопасных направлений в Европе

Европейские страны начинают ослаблять карантинные ограничения для иностранцев. В Греции открывают границы с 1 июля, а в Грузию можно будет попасть только при наличии медицинской справки о тестировании на коронавирус, пишет Сегодня.
Сайт European Best Destinations составил рейтинг стран, учитывая лучшие меры безопасности в жилых помещениях, ресторанах и культурных заведениях, магазинах и других помещениях. В список вошли 20 стран, перечисленных ниже.
В топе лучших направлений для туризма 2020 года в условиях пандемии также учитывались расположение больниц в городах и количество мест для госпитализации.
Список безопасных стран для путешествий летом 2020 года
- Тбилиси (Грузия)
- Корфу (Греция)
- Цавтат (Хорватия)
- Азорские острова (Португалия)
- Превеза (Греция)
- Алентежу (Португалия)
- Батуми (Грузия)
- Загреб (Хорватия)
- Алгарве (Португалия)
- Сибиу (Румыния)
- Котор (Черногория)
- Риека (Хорватия)
- Варшава (Польша)
- Вена (Австрия)
- Бохинь (Словения)
- Мальта
- Гданьск (Польша)
- Вильнюс (Литва)
- Рига (Латвия)
- Дикая тайга (Финляндия)