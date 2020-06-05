Пт, 5.06.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Это безумие! Смотрите, что творилось в казино Лас-Вегаса сразу после открытия

После 11 дней карантина в США, наконец, для посетителей открылись игровые залы Лас-Вегаса. 

Желающие погулять по Лас-Вегасу и поиграть в азартные игры массово стали прибывать в город 4 июня, когда там всё вновь открыли для посетителей, сообщает Elu24 со ссылкой на afp.com. 

Казино сети The D организовало бесплатные рейсы со всей Америки, чтобы вновь запустить игровой бизнес и удержаться на плаву. 

Перед всемирно известным отелем Bellagio 4 июня незадолго до открытия казино начали бить фонтаны. Игровые залы открыли в 10:00. 

Фонтаны у того самого знаменитого отеля в США 

ФОТО: RONDA CHURCHILL/AFP/Scanpix

Расположенные на Лас-Вегас-Стрип магазины отрылись для посетителей. 

Открытие казино в Лас-Вегасе произошло 4 июня 

ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Рестораны и отели города уже открыты, но ночные клубы еще закрыты. 

В некоторых казино, как и в Эстонии, гостям измеряют температуру. 

ФОТО: RONDA CHURCHILL/AFP/Scanpix

В городе повсюду расположены места для дезинфекции и мытья рук. 

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