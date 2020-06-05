ФОТО И ВИДЕО ⟩ Это безумие! Смотрите, что творилось в казино Лас-Вегаса сразу после открытия

Желающие погулять по Лас-Вегасу и поиграть в азартные игры массово стали прибывать в город 4 июня, когда там всё вновь открыли для посетителей, сообщает Elu24 со ссылкой на afp.com.

Казино сети The D организовало бесплатные рейсы со всей Америки, чтобы вновь запустить игровой бизнес и удержаться на плаву.

Перед всемирно известным отелем Bellagio 4 июня незадолго до открытия казино начали бить фонтаны. Игровые залы открыли в 10:00.

Фонтаны у того самого знаменитого отеля в США ФОТО: RONDA CHURCHILL/AFP/Scanpix

Расположенные на Лас-Вегас-Стрип магазины отрылись для посетителей.

Открытие казино в Лас-Вегасе произошло 4 июня ФОТО: Ethan Miller/AFP/Scanpix

Рестораны и отели города уже открыты, но ночные клубы еще закрыты.

В некоторых казино, как и в Эстонии, гостям измеряют температуру.

ФОТО: RONDA CHURCHILL/AFP/Scanpix

В городе повсюду расположены места для дезинфекции и мытья рук.