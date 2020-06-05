ФОТО И ВИДЕО ⟩ Это безумие! Смотрите, что творилось в казино Лас-Вегаса сразу после открытия

После 11 дней карантина в США, наконец, для посетителей открылись игровые залы Лас-Вегаса.
Желающие погулять по Лас-Вегасу и поиграть в азартные игры массово стали прибывать в город 4 июня, когда там всё вновь открыли для посетителей, сообщает Elu24 со ссылкой на afp.com.
Казино сети The D организовало бесплатные рейсы со всей Америки, чтобы вновь запустить игровой бизнес и удержаться на плаву.
Перед всемирно известным отелем Bellagio 4 июня незадолго до открытия казино начали бить фонтаны. Игровые залы открыли в 10:00.
Расположенные на Лас-Вегас-Стрип магазины отрылись для посетителей.
Рестораны и отели города уже открыты, но ночные клубы еще закрыты.
В некоторых казино, как и в Эстонии, гостям измеряют температуру.
В городе повсюду расположены места для дезинфекции и мытья рук.
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