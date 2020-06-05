ТОП-10 ⟩ Лучшие места для пеших прогулок и красивых фото в Эстонии

Туристская тропа Алатскиви

Tartu maakond, Alatskivi alevik

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Начало тропы находится в Алатскиви или у Ложа Калевипоэга. На тропе находятся замок Алатскиви и замковый парк, олений сад, дуб верности, овечий мост, ложе Калевипоэга, Вескиярв, Лоссиярв. Длина тропы - 4,5 километров. Расположенная в начале тропы стоянка Алатскиви вмещает шесть автомобилей и стоянка у Ложа Калевипоэга на четыре автомобиля. На тропе расположены два больших инфостенда, в Ложе Калевипоэга имеются бревенчатая лестница, два моста, указатели и небольшие инфостенды для ознакомления с отдельными объектами заповедника.

Туристическая тропа Кийдева-Пуйзе

Lääne maakond, Kiideva küla

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Тропа проходит по северному побережью Матсалуского залива, соединяя деревни Кийдева и Пуйзе. Основная часть тропы – это отрезок длиной 2,6 километров с началом в Кийдева через рощу и восстановленный лесолуг до дуба Лыпре. Диаметр ствола дуба – 4 метра и высота – 20 метров. Вблизи дубов можно найти интересные грибы или услышать филина и черного дятла. От дуба до окраины деревни Пуйзе – 800 м. Полезно знать: Поход в одном направлении – 3,4 километров, по времени занимает 2 часа, тропа в основном сухая, в рыбацкой деревне Кийдева есть место для палаток и разведения костра.

Туристическая тропа Таэваскоя

Põlva maakond, Taevaskoja küla

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Туристическая тропа Таэваскоя располагается на территории ландшафтного заповедника в древней долине реки Ахья. Тропа начинается у автостоянки Саэсааре и проходит по кругу по обоим берегам реки Ахья, где вы можете полюбоваться на обнажения песчаника Вяйке-Таэваскода и Суур-Таэваскода, пещеры с источниками и живописными видами. В начале тропы установлен информационный стенд с картой трассы и зоны отдыха, а на тропе вы найдете указатели на эстонском, английском и русском языке. Посетители, передвигающиеся на инвалидных креслах, могут ознакомиться с трассой до Вяйке-Таэваскода (расстояние туда-обратно около двух километров). Для справки: В связи с обвалом возле пещеры Эмаляте участок трассы вверх от пещеры Эмаляте закрыт для посещения.

Походные тропы на полуострове Харилайд и зона палаточного отдыха

Saare maakond, Kõruse-Metsaküla

ФОТО: Küllike Rooväli

Полуостров Харилайд является одной из старейших и наиболее живописных частей национального парка Вилсанди. Этот участок находится под охраной с 1924 года как обладающий ценной флорой, фауной и геологическими объектами. Походные тропы на полуострове Харилайд начинаются возле стоянки у места для отдыха Харилайу, находящегося в ведении RMK. Более длинная обозначенная тропа продолжительностью 10 километров проходит через перешеек полуострова Харилайд и направляется к маяку Кийпсааре на северо-западе, затем доходит вдоль дюн до мыса Кельба и ведет назад к началу тропы. Тропа длиной 6 километров в середине полуострова отклоняется от более длинного маршрута в сторону залива Хаабаде и соединяется с длинной тропой на юге. Вы сможете передохнуть и разбить палатки у залива Лайалепа. Перед походом рекомендуем вам посетить информационный пункт RMK при национальном парке Вилсанди, расположенный в Лоона.

Бобровая тропа

Viljandi maakond, Tipu küla

ФОТО: Priit Pullerits