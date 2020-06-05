ТОП-10 ⟩ Лучшие места для пеших прогулок и красивых фото в Эстонии
По эстонским туристическим тропам можно ходить, бегать или даже кататься на велосипеде. Маршруты пролегают через живописные парки, болота, леса, а также вдоль побережья. Приглашаем вас оставить городские заботы и отправиться по следам лис, лосей и кроликов. Самый чистый воздух в мире и идеальные места для фотографий гарантированы! В Эстонии найдутся тропы на любой уровень: от новичков до профессионалов, а по некоторым даже можно проехать на коляске, пишет VisitEstonia.
Туристическая тропа на болоте Какердая
Järva maakond, Vetepere küla
Это болото – одно из крупнейших болот в Кырвемаа. Размер болотного массива составляет около 1000 гектаров. Особенностью живописного верхового болота с множеством озер является то, что здесь на двух разных уровнях располагаются цепи трясины. Весной и осенью на болотных озерах останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посреди болота лежит озеро Какердая. В трех четвертях километра к востоку от озера Какердая находится болотный остров Хийесааре размером 2,6 гектара с богатой растительностью, который по всей видимости являлся древним убежищем и местом жертвоприношений. На горе также был жертвенный камень.
Природная тропа в парке Кейла-Йоа
Harju maakond, Keila-Joa alevik
Кольцевая природная тропа в парке Кейла-Йоа протяженностью 3 километра пролегает по берегу реки Кейла и через парк. В начале тропы установлена информационная доска с картой и общей информацией, а на тропе – восемь точек по интересам с описаниями наиболее интересных объектов природы и историей парка Кейла-Йоа. В парке есть реконструированные лестницы и висячие мосты. В начале тропы находится парковка, на тропе установлены скамейки для отдыха. Также можно увидеть скульптуру Мати Кармина с сердцами, на которую молодые вешают свадебные замки.
Учебная тропа Вируского болота
Harju maakond, Kolga alevik
Вируское болото является пешеходной тропой с одной из лучших возможностей доступа, проходящей через лесной и болотный ландшафт Лахемаа. Тропа составляет 3,5 км в длину. Учебная тропа познакомит Вас с болотной растительностью, неокгда песчаными дюнами, эскерами и лесом. Вдоль тропы проходит дощатая дорога, в центре которой находится смотровая башня. Тропа имеет отметки. Полезно знать: проложенная до смотровой башни дощатая дорога подходит и для инвалидного кресла. Доступ к башне также учитывает ограниченные возможности!
Panga Pank (Обрыв Панга)
Saare maakond, Panga küla
Обрыв Панга - это самое высокое обнажение коренных пород в Западной Эстонии и на островах. Силурский глинт - это обширный уступ, которая начинается с острова Готланд в Швеции, проходит через Балтийское море и поднимается на поверхность на западном побережье Сааремаа. Максимальная высота обрыва - 21,3 метра. Протяженность обрыва - примерно 2,5 км. Обрыв Панга возвышается "стеной" обнажения известняка от самого берега. В самом высоком месте обрыва находится древний жертвенник, где в старину приносили жертвы морю. В заповеднике невероятно красивый заход солнца, можно устраивать пикники, наблюдать за птицами, делать красивые фотографии природы и качаться на деревенских качелях. На обрыве есть солнечные часы из доломита.
Походный маршрут Оанду-Икла
Lääne-Viru maakond, Oandu küla
Походный маршрут Центра управления государственными лесами (RMK) - это первая походная тропа, проходящая по всей Эстонии. Маршрут продолжительностью 370 км начинается в Северной Эстонии в местечке Оанду на территории Лахемааского национального парка, проходит через дремучие леса в Кырвемаа и один из крупнейших болотных массивов во всей Европе – национальный парк Соомаа. Походный маршрут RMK проходит по шести уездам, двум национальным паркам и девяти заповедникам и заканчивается в пограничном пункте Икла на границе Эстонии и Латвии. Маршрут отмечен километровыми столбами и указателями, которые помогают не сбиться с пути. Информационные стенды по маршруту рассказывают о лесном хозяйстве и наследии, культуре и возможностях для отдыха.
Туристская тропа Алатскиви
Tartu maakond, Alatskivi alevik
Начало тропы находится в Алатскиви или у Ложа Калевипоэга. На тропе находятся замок Алатскиви и замковый парк, олений сад, дуб верности, овечий мост, ложе Калевипоэга, Вескиярв, Лоссиярв. Длина тропы - 4,5 километров. Расположенная в начале тропы стоянка Алатскиви вмещает шесть автомобилей и стоянка у Ложа Калевипоэга на четыре автомобиля. На тропе расположены два больших инфостенда, в Ложе Калевипоэга имеются бревенчатая лестница, два моста, указатели и небольшие инфостенды для ознакомления с отдельными объектами заповедника.
Туристическая тропа Кийдева-Пуйзе
Lääne maakond, Kiideva küla
Тропа проходит по северному побережью Матсалуского залива, соединяя деревни Кийдева и Пуйзе. Основная часть тропы – это отрезок длиной 2,6 километров с началом в Кийдева через рощу и восстановленный лесолуг до дуба Лыпре. Диаметр ствола дуба – 4 метра и высота – 20 метров. Вблизи дубов можно найти интересные грибы или услышать филина и черного дятла. От дуба до окраины деревни Пуйзе – 800 м. Полезно знать: Поход в одном направлении – 3,4 километров, по времени занимает 2 часа, тропа в основном сухая, в рыбацкой деревне Кийдева есть место для палаток и разведения костра.
Туристическая тропа Таэваскоя
Põlva maakond, Taevaskoja küla
Туристическая тропа Таэваскоя располагается на территории ландшафтного заповедника в древней долине реки Ахья. Тропа начинается у автостоянки Саэсааре и проходит по кругу по обоим берегам реки Ахья, где вы можете полюбоваться на обнажения песчаника Вяйке-Таэваскода и Суур-Таэваскода, пещеры с источниками и живописными видами. В начале тропы установлен информационный стенд с картой трассы и зоны отдыха, а на тропе вы найдете указатели на эстонском, английском и русском языке. Посетители, передвигающиеся на инвалидных креслах, могут ознакомиться с трассой до Вяйке-Таэваскода (расстояние туда-обратно около двух километров). Для справки: В связи с обвалом возле пещеры Эмаляте участок трассы вверх от пещеры Эмаляте закрыт для посещения.
Походные тропы на полуострове Харилайд и зона палаточного отдыха
Saare maakond, Kõruse-Metsaküla
Полуостров Харилайд является одной из старейших и наиболее живописных частей национального парка Вилсанди. Этот участок находится под охраной с 1924 года как обладающий ценной флорой, фауной и геологическими объектами. Походные тропы на полуострове Харилайд начинаются возле стоянки у места для отдыха Харилайу, находящегося в ведении RMK. Более длинная обозначенная тропа продолжительностью 10 километров проходит через перешеек полуострова Харилайд и направляется к маяку Кийпсааре на северо-западе, затем доходит вдоль дюн до мыса Кельба и ведет назад к началу тропы. Тропа длиной 6 километров в середине полуострова отклоняется от более длинного маршрута в сторону залива Хаабаде и соединяется с длинной тропой на юге. Вы сможете передохнуть и разбить палатки у залива Лайалепа. Перед походом рекомендуем вам посетить информационный пункт RMK при национальном парке Вилсанди, расположенный в Лоона.
Бобровая тропа
Viljandi maakond, Tipu küla
Бобровая тропа начинается от гостевого центра Соомааского национального парка и проходит через лес к бобровым хаткам и запрудам. На протяжении всей тропы можно видеть следы жизнедеятельности бобров - поваленные ими деревья и строения. В конце тропы можно познакомиться с различными сообществами растений.