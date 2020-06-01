МОЩНО ⟩ Финальный концерт автокинотеатра Apollo с Карлом-Эриком Таукаром установил рекорд

«Мы очень благодарны аудитории, которая поддержала новый вид развлечений, выполнила требования безопасности и помогла нам вместе создать историю», — радуется Кадри Эрм, генеральный директор Apollo Cinemas Baltics.

Главный исполнитель финального концерта был выбран кинотеатром Apollo совместно с Таллиннским певческим полем. «Группа Карла-Эрика Таукара была первым выбором, потому что это талантливый певец, чей стиль свободного общения совместим с концепцией концерта», — оправдал выбор артиста Эрм, который сказал, что они более чем удовлетворены этим решением. «Совместная сигнализация после концерта была настолько мощной, что на поле осталось несколько машин, нуждающихся в небольшой помощи», — хвалит Эрм.

«Этот концерт стал уникальным опытом. За мощными «аплодисментами», состоящими из сигналов все же стояли люди, которые, следуя всем правилам и в соответствии с ситуацией, хотят продолжать наслаждаться развлечениями. Я очень рад, что так много людей решили провести с нами вечер пятницы. В любом случае, мы будем помнить этот вечер долго!», — прокомментировал Карл-Эрик Таукар.

Автокинотеатр Apollo действовал с 15 по 29 мая. В мае его посетило почти 2500 автомобилей. За двухнедельный период работы было организовано четыре автомобильных концерта и было организовано почти 30 показов кино. Самым популярным фильмом оказалась эстонская комедия об отношениях "Asjad, millest me ei räägi".

«Заключительный пятничный концерт и показ фильма положили конец этому необычному проекту, который был немного короче, чем ожидалось, но который мы все равно считаем успешным. Это стало возможным только благодаря сильной команде и хорошим партнерам в лице Таллиннского певческого поля, Eventech, Bolt Food и Team Security. Сейчас мы сосредоточены на открытии киноцентров Apollo, которое состоится в эту пятницу, 5 июня », — добавила Эрм.