«БИХЭППИ»: телеканал ТНТ покажет сериал о том, как стать счастливым

Что такое счастье? Герои «БИХЭППИ» находятся в поиске ответа на него. У каждого из них свои проблемы, нереализованные желания и заветные мечты, которые кажутся несбыточными.

Аркадий, врач-онкогинеколог, возвращается в Москву из Америки вместе с семьей – женой Шурой и маленьким сыном. На родине Аркадию светит должность медицинского директора клиники, а Шуре – жизнь домохозяйки и нежеланная встреча с родителями. Ради планов мужа ей пришлось оставить в Америке любимое дело – свою кондитерскую.

Занять должность Аркадию помогает Евген – сын владельца клиники, беспечный разгильдяй, не испытывающий недостатка в деньгах и девушках. Всегда веселый и ироничный, на самом деле он страдает от душевного одиночества и отсутствия семьи, которую хотел бы создать с милой и неиспорченной девушкой.

Для Аркадия – идеалиста и хорошего доктора – работа в клинике становится испытанием. Здесь свои устои и своя атмосфера – обманы, коррупция, грязные сплетни. Теперь его заботы – это не помощь больным, а регулярные откаты и спасение репутации высокопоставленных пациентов. Наблюдая за этой «Россией в миниатюре», Аркадий все больше погружается в прошлое, чтобы наконец понять, почему у него не получается быть счастливым.

В сериале снялись Александр Паль, Наталья Рудова, Шамиль Хаматов, Марина Васильева, Мария Шалаева, Максим Лагашкин, Ольга Медынич, Александр Кузнецов, Алиса Гребенщикова, Маруся Фомина и другие.

Андрей Джунковский, режиссёр-постановщик: «БИХЭППИ» – история о людях, которые должны быть счастливы, могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. О том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздрае. Мне «БИХЭППИ» дорог тем, что мы снова встретились с прекрасной командой – сценаристкой и креативным продюсером Ирой Аркадьевой и оператором Ильей Овсеневым, с ними мы уже работали над «Сладкой жизнью». Дорог тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история».

Антон Щукин, продюсер Good Story Media: «Если врач вам говорил, что главная причина недомогания – психосоматика. Если вы ставили себе диагноз в интернете. Если вы считаете, что у вас переутомление и, может быть, даже депрессия. Значит, вам надо посмотреть «БИХЭППИ».

Александр Паль: «БИХЭППИ – это история о моих друзьях, о срезе моего поколения. О поиске счастья в несчастливое время».

Марина Васильева: «Мне на пробах один режиссер сказал: «Жанр – жизнь». Это очень похоже на «БИХЭППИ». В жизни бывают ситуации, когда одновременно гомерически смешно и очень грустно. Мне кажется, «БИХЭППИ» – это универсальная история».