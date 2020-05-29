ВИДЕО ⟩ В самой известной тюрьме Эстонии вскоре появятся бары и кафе

В течение следующих шести лет в здании Батарейной тюрьмы появятся модные кафе и бары, а также бизнес-площади.
В конце прошлого года комплекс приобрел эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа за 4,6 миллиона евро. Также в здании продолжит работу Музей коммунистических преступлений.
По словам предпринимателя, стены здания бывшей тюрьмы хранят память о тяжелых временах, поэтому он намерен очистить энергетику места с помощью спиритических ритуалов - тогда людям будет уютно там находиться.
Помещения, в которых заключенные могла подышать свежим воздухом благодаря отсутствию крыши, сейчас заросли сорняками, однако уже этим летом там будут проведены работы по очистке и это место станет просторным атриумом.
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