ВИДЕО ⟩ В самой известной тюрьме Эстонии вскоре появятся бары и кафе

В конце прошлого года комплекс приобрел эстонский предприниматель Урмас Сыырумаа за 4,6 миллиона евро. Также в здании продолжит работу Музей коммунистических преступлений.

По словам предпринимателя, стены здания бывшей тюрьмы хранят память о тяжелых временах, поэтому он намерен очистить энергетику места с помощью спиритических ритуалов - тогда людям будет уютно там находиться.

Помещения, в которых заключенные могла подышать свежим воздухом благодаря отсутствию крыши, сейчас заросли сорняками, однако уже этим летом там будут проведены работы по очистке и это место станет просторным атриумом.