ВЫ И НЕ ЗНАЛИ! ⟩ Как легко почистить лук

Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь простым лайфхаком «Сегодня». Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.