Чт, 28.05.2020
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ВЫ И НЕ ЗНАЛИ! ⟩ Как легко почистить лук

Луковица. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Лук добавляют в большинство салатов, супов и гарниров, используют при приготовлении котлет, мясных блюд, пирогов, запеканок. Он придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат.

Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь простым лайфхаком «Сегодня». Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.

Как чистить лук правильно

Что нужно

  • Лук репчатый
  • Острый нож
  • Разделочная доска

Что делать

  1. Взять репчатый лук, отрезать верхнюю и нижнюю часть.
  2. Затем разрезать луковицу пополам и выложить на разделочную доску срезом вниз.
  3. Поддеть шелуху и снять ее. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.
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