ВЫ И НЕ ЗНАЛИ! ⟩ Как легко почистить лук

Лук добавляют в большинство салатов, супов и гарниров, используют при приготовлении котлет, мясных блюд, пирогов, запеканок. Он придает готовым блюдам остроту, пикантность и аромат.
Если вы хотите научиться чистить лук за считанные секунды, обязательно воспользуйтесь простым лайфхаком «Сегодня». Благодаря ему вы научитесь снимать шелуху быстро, правильно и без слез. Такой способ подходит для желтого, белого и красного лука, а также лука-шалот.
Как чистить лук правильно
Что нужно
- Лук репчатый
- Острый нож
- Разделочная доска
Что делать
- Взять репчатый лук, отрезать верхнюю и нижнюю часть.
- Затем разрезать луковицу пополам и выложить на разделочную доску срезом вниз.
- Поддеть шелуху и снять ее. Вот и все, репчатый лук готов к нарезке.