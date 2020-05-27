ТОП-5 знаков Зодиака, которые обожают делать ремонт

Портал Wday.ru перечислил пять знаков зодиака, которые обожают менять облик жилого пространства.

Овен

Глобальных проектов Овен избегает. Он предпочитает перемены, которые можно воплотить за вечер: перекрасить стену, повесить полку, сделать перестановку. Интерьер в комнате или квартире такой человек может менять едва ли не каждую неделю. Этот знак не терпит скуки.

Близнецы

Для Близнецов все вокруг должно гармонировать — от пола до посуды. Для него не проблема переклеить обои или перекрасить стены. Даже съемная квартира, по мнению представителя этого знака, должна быть уютной. Он не желает обитать в доме, где имеются неисправности — либо починит сам, либо найдет другое место.

Дева

По натуре Дева — перфекционист. Рожденный под этим знаком человек не терпит даже едва заметных недостатков в квартире. Если решит перекрасить стены, заодно обновит и пол, и потолок, чтобы ни одна деталь интерьера не выбивалась из общей картинки. И траты Деву не останавливают.

Телец

Во всем, где требуется ручная работа, Телец аккуратен и основателен. Но идеальное поле деятельности для него — дача. Он больше склонен к наружным работам, чем к интерьерным. Зато на свежем воздухе сделает все в лучшем виде и превратит стандартные шесть соток в райский уголок.

Водолей