Близнецам важно следить за здоровьем, Скорпионам – нельзя торопиться: гороскоп на 28 мая

Овен

День характеризуется очень высоким жизненным потенциалам. Овны полны энергии и отличаются еще большей целеустремленностью, чем обычно, поэтому едва ли обратят внимание на препятствия, которые могут возникнуть у них на пути. Победа над недоброжелателями будет полной; влиятельные люди не оставят без внимания ваши достижения и не поскупятся на награды.

Замечательный день ожидает влюбленных. Овны, настроившиеся на романтический лад, становятся бесконечно привлекательными для представителей противоположного пола и получают немало знаков внимания. Не исключены разногласия в семье, но едва ли дело дойдет до серьезных ссор – сегодня вы не склонны к конфликтному поведению.

Телец

Тельцы преисполнены оптимизма, для которого у них есть все основания. Сегодня успехи представителей данного знака могут быть очень значительными, нужно лишь приложить немного усердия и не отказываться от помощи проверенных союзников. Вероятно решение финансовых проблем; денежные поступления будут скромными, но вы сможете распорядиться полученными суммами весьма разумно.

Неплохой день для общения с друзьями и любимым человеком, возможны и новые знакомства, весьма многообещающие. Звезды советуют не слишком увлекаться светскими мероприятиями: сегодня они покажутся вам скорее утомительными, чем интересными.

Близнецы

Близнецы должны быть очень внимательны к своему здоровью: день связан со снижением жизненного тонуса, есть вероятность недомогания. Нежелательны также физические нагрузки и любые занятия, следствием которых может быть ухудшение самочувствия. Проведите день спокойно – поверьте, скучным он вам не покажется.

Возможны значительные и благоприятные перемены финансового характера, крупные денежные поступления. Можно заключать сделки и проводить переговоры. Не бойтесь брать на себя новые обязательства в личной жизни – вам не придется прикладывать больших усилий, чтобы выполнить их. Дальние родственники порадуют приятными известиями.

Рак

С профессиональной точки зрения день будет вполне удачным и приятно предсказуемым. Союзники и недоброжелатели ведут себя именно так, как вы ожидали, ничто не мешает реализации составленных планов, зато появляются новые идеи, достойные внимания. Следите за своим имуществом: сегодня ваши вещи могут ломаться и теряться. С деньгами также стоит обращаться осторожно, есть вероятность неудачных сделок.

Доброжелательны и гармоничны отношения в семье, друзья будут рады вас видеть. Не стоит отказываться от общения с давними знакомыми – сейчас можно восстановить некогда утерянные связи. Романтические увлечения носят кратковременный характер.

Лев

День связан с проблемами в деловом общении, не исключены серьезные разногласия с коллегами и руководством. Нежелательно начинать работу над крупными проектами – лучше ограничиться решением повседневных задач, выполнением обычных обязанностей. Финансовая ситуация стабильна, возможно возвращение старых долгов или получение небольших подарков.