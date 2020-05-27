ВЕЧНО МОЛОДАЯ ⟩ Вера Брежнева поразила фанатов юным лицом на новом фото

38-летняя Вера Брежнева уже давно считается одной из самых красивых и сексуальных певиц шоу-бизнеса. И артистка продолжает подтверждать это звание. Так, недавно знаменитость произвела настоящий фурор в сети, похваставшись идеальной фигурой на откровенном фото. А в этот раз Брежнева поразила поклонников своим цветущим видом на свежем селфи.
Так, на днях в своем Instagram Вера опубликовала новое фото, на котором показала свое лицо вблизи. Артистка нанесла легким макияж. Подписчики, увидев снимок Брежневой, пришли в восторг. Фанаты отметили, что на лице певицы нет ни единой морщинки.
"Какая красавица", "Вера только молодеет", "Словно снова 18", "Ну, какая же красотка", "Вера - вы идеал женщины", "В чем секрет вашей красоты?", - писали поклонники в комментариях.