В МИНИ-БИКИНИ ⟩ 27-летняя эстонская красотка позирует в лучах солнца

Жизнь становится легкой, радостной и изобильной. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно верить, что ты достоин всего, о чем ты когда-либо мечтал. Все это ждет вас - будь то любовь, карьера, деньги, семья, хобби, тело, мастерство и так далее.

Первый шаг проявления - МЫСЛЬ. Как только вы подумаете о чем-то, оно уже существует. Все в жизни появляется из мысли. Помните, важно цепляться не за вещи, а за эмоции, которые эти вещи вам доставляют.

Второй шаг - ЭМОЦИЯ. Сначала ты должен чувствовать себя хорошо! Как только вы почувствуете, что у вас это уже есть, у Вселенной нет другого пути, кроме как доставить его вам. Но большинство из нас рассказывают историю: «Однажды я буду счастлив ... Я получу свое красивое тело / романтического партнера / достаточно денег и так далее.». И вы никогда не доберетсь до уровня своей мечты, потому что ваша энергетика не будет к этому располагать.

Третий шаг - ВЕРА. Вы должны действительно верить, что вы достойны того, о чем просите, и освободить место для того, чтобы все стало явью. Просто помните, что то, о чем вы мечтаете, уже ваше!

И все, смотрите, как чудеса случаются! Моя жизнь - настоящее чудо, и я сознательно проявила во все, что у меня есть. Моя жизнь становится легкой, насыщенной и радостной. Я могу выбирать. И ты тоже!

Удачного дня, мои любимые!