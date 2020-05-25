Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган

Мнение о том, что Меган Маркл увела принца Гарри из королевской семьи, оказалось неверным. Новая биографическая книга «В поисках свободы» подробно рассказывает о том, что принц сам принял решение отойти от дворца, поскольку долгое время чувствовал себя несчастным в этой атмосфере. Маркл была второстепенной причиной, но «движущей силой» ухода стал именно он, пишет Экспресс газета.
Как сообщает The Sun, 35-летнему Гарри даже не нравится термин «Мегзит», ведь он предполагает, что решение приняла жена.
Правда в том, что Гарри был несчастен в течение долгого времени, — сказал один из авторов ожидаемой книги. — Он хотел двигаться в этом направлении и планировал уход более года, прежде чем решился. Меган поддержала решение Гарри. Но несколько раз спрашивала его, уверен ли он, что хочет именно этого.
Книга, написанная бывшим журналистом шоу-бизнеса Омидом Скоби и королевским биографом Кэролайн Дюран, выйдет 11 августа. Она основана не только на рассказах друзей королевской пары. Авторы, как предполагается, лично общались с герцогами.
Напомним, Меган и Гарри сейчас живут в особняке в Лос-Анджелесе со своим маленьким сыном Арчи. В начале этого года они покинули Великобританию и переселились в Канаду. Пара только что отпраздновала свою вторую годовщину свадьбы — сообщается, что Меган и Гарри провели это время скромно и тихо, «как давно мечтали».