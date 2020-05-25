Принц Гарри ушел из семьи не из-за Меган

Правда в том, что Гарри был несчастен в течение долгого времени, — сказал один из авторов ожидаемой книги. — Он хотел двигаться в этом направлении и планировал уход более года, прежде чем решился. Меган поддержала решение Гарри. Но несколько раз спрашивала его, уверен ли он, что хочет именно этого.