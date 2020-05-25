ВИДЕО ⟩ COVID и рядом не стоял: самые страшные эпидемии на эстонской земле, о которых стоит знать

В сложившихся обстоятельствах авторы фильма предлагают перенестись на несколько веков назад и рассмотреть наиболее страшные пандемии в истории человечества. Рассказывает Оксана Яаксон.

Есть сведения о повальной смертельной болезни, относящиеся к 1092 году, в 1158 и 1187 нашу землю снова посетил какой-то мор. В 13 столетии мы тоже встречаем в летописях сообщения о море на Руси.

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Хейно Густавсон в своей книге писал о медицине в старом Таллинне. В 1571 году произошла вспышка и один из первых больных был связан с аптекой магистрата. Что дало церковникам отличный повод заявить: «Всё, чем вы в этой аптеке занимаетесь - вторично, это лишь представление умирающей плоти». Черная смерть, бушевавшая в середине 14 века, уничтожила от четверти до трети европейцев, но вымирание не было однородным, смертность была выше не в сельской местности, а в городах, где люди жили скученно. После чумы баланс экономической и политической власти стал смещаться в сторону городов. Многие горожане умерли от чумы и в результате товары, произведенные в городе, всевозможные ремесленные изделия стали дефицитными и дорогими. Продукты в сельской местности производились, но цены на продовольствие упали, потому что стало меньше едоков.

Аптека магистрата на Ратушной площади в Таллинне. Дата на фасаде - 1422 год, это старейшая аптека на территории Северной Европы. Своего рода бизнес семейства Бурхардтов. В 1602 году, когда в очередной раз наши земли посетила эпидемия чумы, аптекарь Бурхардт был единственным лекарем, оставшимся лечить больных. Другие врачеватели либо поумирали, либо в страхе сбежали из нашего города.

Оксана Яаксон у самой старой аптеки Северной Европы в Таллинне ФОТО: скриншот видео

В древние времена была разработана доктрина о том, как на здоровье влияет воздух. Считалось, что болезни разносятся конкретным ветром, дующим с определенной стороны света. В некотором смысле это было правдой: например, было известно, что когда наступит осень, люди будут есть фрукты и следует ожидать дизентерии. Или что зимой распространяются простуды.

Сейчас мы находимся на пересечении улицы Роозикрантси и бульвара Каарли, это место бывшего чумного кладбища. Мало кто знает, что в 1341 году тут была часовня Святой Варвары. В конце 14 столетия вокруг часовни основали кладбище и тут хоронили жертв чумы. По положению тел становится понятно, что, скорее всего, времени не было хоронить, а, может, хоронить было некому.

В конце прошлого столетия на месте небезызвестного банка было обнаружено 2700 захоронений и всего 6 могильников, шесть роз как раз указывают на количество могильников. На этом месте находилась часовня Святой Варвары.

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