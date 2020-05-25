Пн, 25.05.2020
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ВИДЕО ⟩ COVID и рядом не стоял: самые страшные эпидемии на эстонской земле, о которых стоит знать

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Наши земли неоднократно сталкивались с настоящими эпидемиями. Черная смерть много раз опустошала эстонские земли. Об этом повествует новый документальный фильм Олега Беседина. 

В сложившихся обстоятельствах авторы фильма предлагают перенестись на несколько веков назад и рассмотреть наиболее страшные пандемии в истории человечества. Рассказывает Оксана Яаксон. 

Есть сведения о повальной смертельной болезни, относящиеся к 1092 году, в 1158 и 1187 нашу землю снова посетил какой-то мор. В 13 столетии мы тоже встречаем в летописях сообщения о море на Руси. 

ФОТО: скриншот видео

Хейно Густавсон в своей книге писал о медицине в старом Таллинне. В 1571 году произошла вспышка и один из первых больных был связан с аптекой магистрата. Что дало церковникам отличный повод заявить: «Всё, чем вы в этой аптеке занимаетесь - вторично, это лишь представление умирающей плоти». Черная смерть, бушевавшая в середине 14 века, уничтожила от четверти до трети европейцев, но вымирание не было однородным, смертность была выше не в сельской местности, а в городах, где люди жили скученно. После чумы баланс экономической и политической власти стал смещаться в сторону городов. Многие горожане умерли от чумы и в результате товары, произведенные в городе, всевозможные ремесленные изделия стали дефицитными и дорогими. Продукты в сельской местности производились, но цены на продовольствие упали, потому что стало меньше едоков. 

Аптека магистрата на Ратушной площади в Таллинне. Дата на фасаде - 1422 год, это старейшая аптека на территории Северной Европы. Своего рода бизнес семейства Бурхардтов. В 1602 году, когда в очередной раз наши земли посетила эпидемия чумы, аптекарь Бурхардт был единственным лекарем, оставшимся лечить больных. Другие врачеватели либо поумирали, либо в страхе сбежали из нашего города. 

Оксана Яаксон у самой старой аптеки Северной Европы в Таллинне 

ФОТО: скриншот видео

В древние времена была разработана доктрина о том, как на здоровье влияет воздух. Считалось, что болезни разносятся конкретным ветром, дующим с определенной стороны света. В некотором смысле это было правдой: например, было известно, что когда наступит осень, люди будут есть фрукты и следует ожидать дизентерии. Или что зимой распространяются простуды.

Сейчас мы находимся на пересечении улицы Роозикрантси и бульвара Каарли, это место бывшего чумного кладбища. Мало кто знает, что в 1341 году тут была часовня Святой Варвары. В конце 14 столетия вокруг часовни основали кладбище и тут хоронили жертв чумы. По положению тел становится понятно, что, скорее всего, времени не было хоронить, а, может, хоронить было некому. 

В конце прошлого столетия на месте небезызвестного банка было обнаружено 2700 захоронений и всего 6 могильников, шесть роз как раз указывают на количество могильников. На этом месте находилась часовня Святой Варвары.

ФОТО: скриншот видео

Летописец Бальтазар Руссов в своей хронике в 1580 году написал: мертвых было так много, что не было ни одного города, крепости или деревни, ни одного дома или семьи, где от черной смерти не хоронили бы людей. Как молодых, так и старых. До Ливонской войны, в 1558 году, на территории Эстонии проживало около 300 тысяч человек, а после - к 1620 году в живых осталось только 140 тысяч человек. 

ФОТО: скриншот видео

Что такое чума? Это страшнейшая болезнь, чумную палочку переносили, в то время считалось, крысы, которые приехали сюда с востока в трюмах кораблей. В последнее время крысы реабилитированы, потому что ученые из Осло решили, что бактерия передавалась от человека к человеку через паразитов или без их участия. 

Болезнь, которая убила больше всего людей в истории - это малярия. Сегодня мы считаем малярию, в основном, болезнью жарких стран, но 200-300 лет назад малярия была распространена и в Эстонии. Переносчик малярии - комар, которому для размножения нужна влага. В Эстонии много болот. 

Опустошительные военные действия и эпидемии чумы во время Северной войны из 450 000 жителей оставили лишь 150 000-170 000.

В наши дни еще продолжается в мире борьба с коронавирусом и в апреле в Эстонии митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений совершил молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Таллинна. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Маардуский Сергий, иерей Николай Каменев, иерей Виктор Мельник, иерей Григорий Борисов, протодиакон Андрей Килин.

ФОТО: скриншот видео

По окончании богослужения митрополит Евгений возглавил автомобильный крестный ход вокруг Таллинна с иконой Божией Матери «Скоропослушница».

Во время крестного хода читались акафисты иконе Божией Матери «Скоропослушница», Пресвятой Богородице, Покрову Ее и Казанской иконе Божией Матери. Было совершено несколько остановок — на восточной окраине Ласнамяэ, в кафедральном соборе благоверного великого князя Александра Невского, храме святителя Николая Мирликийского в Копли, на берегу озера Харку и в храме Иоанна Предтечи в Нымме. Здесь возносились молитвы об избавлении от эпидемии коронавируса, владыка благословлял город.

Более подробно - в фильме Олега Беседина ниже! 

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