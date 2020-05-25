ВИДЕО ⟩ COVID и рядом не стоял: самые страшные эпидемии на эстонской земле, о которых стоит знать

Наши земли неоднократно сталкивались с настоящими эпидемиями. Черная смерть много раз опустошала эстонские земли. Об этом повествует новый документальный фильм Олега Беседина.
В сложившихся обстоятельствах авторы фильма предлагают перенестись на несколько веков назад и рассмотреть наиболее страшные пандемии в истории человечества. Рассказывает Оксана Яаксон.
Есть сведения о повальной смертельной болезни, относящиеся к 1092 году, в 1158 и 1187 нашу землю снова посетил какой-то мор. В 13 столетии мы тоже встречаем в летописях сообщения о море на Руси.
Хейно Густавсон в своей книге писал о медицине в старом Таллинне. В 1571 году произошла вспышка и один из первых больных был связан с аптекой магистрата. Что дало церковникам отличный повод заявить: «Всё, чем вы в этой аптеке занимаетесь - вторично, это лишь представление умирающей плоти». Черная смерть, бушевавшая в середине 14 века, уничтожила от четверти до трети европейцев, но вымирание не было однородным, смертность была выше не в сельской местности, а в городах, где люди жили скученно. После чумы баланс экономической и политической власти стал смещаться в сторону городов. Многие горожане умерли от чумы и в результате товары, произведенные в городе, всевозможные ремесленные изделия стали дефицитными и дорогими. Продукты в сельской местности производились, но цены на продовольствие упали, потому что стало меньше едоков.
Аптека магистрата на Ратушной площади в Таллинне. Дата на фасаде - 1422 год, это старейшая аптека на территории Северной Европы. Своего рода бизнес семейства Бурхардтов. В 1602 году, когда в очередной раз наши земли посетила эпидемия чумы, аптекарь Бурхардт был единственным лекарем, оставшимся лечить больных. Другие врачеватели либо поумирали, либо в страхе сбежали из нашего города.
В древние времена была разработана доктрина о том, как на здоровье влияет воздух. Считалось, что болезни разносятся конкретным ветром, дующим с определенной стороны света. В некотором смысле это было правдой: например, было известно, что когда наступит осень, люди будут есть фрукты и следует ожидать дизентерии. Или что зимой распространяются простуды.
Сейчас мы находимся на пересечении улицы Роозикрантси и бульвара Каарли, это место бывшего чумного кладбища. Мало кто знает, что в 1341 году тут была часовня Святой Варвары. В конце 14 столетия вокруг часовни основали кладбище и тут хоронили жертв чумы. По положению тел становится понятно, что, скорее всего, времени не было хоронить, а, может, хоронить было некому.
В конце прошлого столетия на месте небезызвестного банка было обнаружено 2700 захоронений и всего 6 могильников, шесть роз как раз указывают на количество могильников. На этом месте находилась часовня Святой Варвары.
Летописец Бальтазар Руссов в своей хронике в 1580 году написал: мертвых было так много, что не было ни одного города, крепости или деревни, ни одного дома или семьи, где от черной смерти не хоронили бы людей. Как молодых, так и старых. До Ливонской войны, в 1558 году, на территории Эстонии проживало около 300 тысяч человек, а после - к 1620 году в живых осталось только 140 тысяч человек.
Что такое чума? Это страшнейшая болезнь, чумную палочку переносили, в то время считалось, крысы, которые приехали сюда с востока в трюмах кораблей. В последнее время крысы реабилитированы, потому что ученые из Осло решили, что бактерия передавалась от человека к человеку через паразитов или без их участия.
Болезнь, которая убила больше всего людей в истории - это малярия. Сегодня мы считаем малярию, в основном, болезнью жарких стран, но 200-300 лет назад малярия была распространена и в Эстонии. Переносчик малярии - комар, которому для размножения нужна влага. В Эстонии много болот.
Опустошительные военные действия и эпидемии чумы во время Северной войны из 450 000 жителей оставили лишь 150 000-170 000.
В наши дни еще продолжается в мире борьба с коронавирусом и в апреле в Эстонии митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений совершил молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Таллинна. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Маардуский Сергий, иерей Николай Каменев, иерей Виктор Мельник, иерей Григорий Борисов, протодиакон Андрей Килин.
По окончании богослужения митрополит Евгений возглавил автомобильный крестный ход вокруг Таллинна с иконой Божией Матери «Скоропослушница».
Во время крестного хода читались акафисты иконе Божией Матери «Скоропослушница», Пресвятой Богородице, Покрову Ее и Казанской иконе Божией Матери. Было совершено несколько остановок — на восточной окраине Ласнамяэ, в кафедральном соборе благоверного великого князя Александра Невского, храме святителя Николая Мирликийского в Копли, на берегу озера Харку и в храме Иоанна Предтечи в Нымме. Здесь возносились молитвы об избавлении от эпидемии коронавируса, владыка благословлял город.
Более подробно - в фильме Олега Беседина ниже!