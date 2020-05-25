СЛАДКОЕ ТРИО ⟩ Петров поделился фото с Милославской и новым членом семьи

Александр Петров редко показывает свою девушку, но 25 мая все же выложил в Инстаграм совместное фото. В кадре с ними позирует котенок Саманта. Актер взял его из приюта во время карантина.

«Саманта, Стася, Саша. У нас сегодня праздник. Как и каждый день», — подписал снимок актер.

Поклонников тронуло милое фото, и они порадовались за уже практически семейное счастье любимого актера. Кстати, Петров, в отличие от многих коллег, воспринимает карантин как положительный опыт.

Александр Петров и Стася Милославская. ФОТО: Instagram

Во-первых, Александр может наконец выдохнуть и не сниматься в нескольких проектах одновременно, а во-вторых, это прекрасная возможность провести больше времени со своей избранницей.