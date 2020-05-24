Какие знаки Зодиака никогда не смогут ужиться в одной квартире?

Даже самые сильные чувства могут разбиться о банальный быт, потому что романтика романтикой, а жить вместе — огромный труд. И во многом успех этого предприятия зависит от характеристик знаков Зодиака и того, как они привыкли вести себя в быту, пишет «Экспресс газета».

«Наши бытовые привычки напрямую связаны с воззрениями на жизнь, образом мыслей и знаком зодиака. Как правило, земные Знаки гораздо больше погружены в быт, воздушным обычно не до бытовых проблем, огненные были бы рады снять с себя все домашние обязанности, а водные хорошо приспосабливаются к привычкам других», – говорит ведический астролог, нумеролог Валерия Азизханова.

Телец и Стрелец

Телец и Стрелец — две противоположности во всем, но больше всего это заметно по их жилищам и бытовым привычкам. Телец обожает свой дом, вкладывает в него много денег и сил и всегда старается поддерживать его в чистоте и порядке. Дом заряжает Тельцов после сложного рабочего дня и дает ощущение уюта и спокойствия.

Стрельцы с таким понятием, как «дом», в большинстве своем не знакомы. Они запросто переезжают с места на место, от квартиры им нужны только туалет, кровать и холодильник, и уж, конечно, они не готовы вкладываться в покупку красивых вещей, поддерживать чистоту и порядок, и наводят хаос вокруг, сами того не замечая.

Овен и Рыбы

Овен и Рыбы могли бы быть неплохими друзьями, но в быту они несовместимы. Если Рыбы живут в своей квартире и чувствуют себя в безопасности, то уделяют дому очень много времени. А вот Овны, где бы они ни находились, так погружены во внешнюю жизнь, что совершенно не обращают внимания на то, в каких условиях живут.

Если Овен богат, эта проблема решается просто — он просто покупает себе и уют, и порядок, но если нет, вряд ли он сможет угодить ищущим свой родной дом Рыбам и дать им почувствовать себя в своей тарелке.

Близнецы и Рак

Близнецы — ненапряжный в быту знак. Они умеют и готовить, и убираться, и приспосабливаться к бытовым привычкам других людей. Но вот что Близнецы на дух не переносят, так это накопительство и неумение избавляться от старых ненужных вещей.

Раки как раз такие. Они тратят кучу денег на обустройство дома и не могут остановиться. Когда все уже готово, они продолжают скупать свечки, картины, коробочки, зачем-то приобретают дубли еще работающих хороших вещей и в результате оказываются заложниками в собственной квартире.

В то же время Раки не выносят, когда начинают критиковать их стиль жизни, а Близнецы никогда не упустят возможности упрекнуть их в нерациональности.

Дева и Лев