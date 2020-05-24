Скорпионам нужно избегать споров, а Рыбам – не проявлять инициативу: гороскоп на 24 мая

Дева

Высок жизненный потенциал, и нет ни одной цели, которой вы сегодня не могли бы достичь. Возможно появление новых интересов, обязанностей и увлечений; ваш кругозор стремительно расширяется, уроки судьбы вы усваиваете с завидной легкостью. Финансовое положение стабильно, вам удастся избежать напрасных расходов и потерь.

День подходит для поездок и активного отдыха. Надежность романтических отношений не подвергается сомнению; есть шанс достичь взаимопонимания, вместе решить важные для всех вопросы и обрести подлинную уверенность в завтрашнем дне. В семье не исключены разногласия, которые будут быстро преодолены.

Весы

Безграничного терпения, снисходительности и понимания потребуют отношения с родственниками. Сегодня вы не можете позволить себе капризничать, предъявлять слишком высокие требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и противоречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений. Найдите возможность проявить внимание к любимому человеку, выказать ему свои чувства.

Звезды советуют воздержаться от посещения светских мероприятий и многолюдных собраний. Не стоит экспериментировать с имиджем, коренным образом менять прическу или стиль одежды.

Скорпион

Вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Общение с друзьями порадует, хотя большую часть времени вы проведете в дискуссиях и спорах. Будьте готовы в сложной ситуации взять на себя роль организатора и руководителя, отдавайте четкие распоряжения и следите за их выполнением.

Несмотря на обилие разнообразных дел, найдите время для встречи с любимым человеком. Членам семьи тоже не стоит отказывать в общении: неспешная беседа в приятной обстановке позволит сбросить напряжение, забыть о хлопотах и тревогах непростого дня. Жизненный потенциал высок, однако звезды предупреждают о возможности недомоганий, вызванных слишком активным участием в светских мероприятиях.

Стрелец

Уделите внимание своей личной жизни: в этой сфере возможны значительные перемены к лучшему. Но рассчитывать на то, что звезды сами обо всем позаботятся, не приходится – вам тоже нужно действовать, и действовать активно. Этот день не располагает к долгим поездкам, но даст возможность отлично провести время в знакомой обстановке, привычном месте. Посетите спортивное мероприятие или примите в нем участие; физические нагрузки, адреналин и азарт – это как раз то, что вам нужно.

Занимаясь делами, будьте готовы корректировать свои планы, если того потребуют обстоятельства. Такая гибкость не будет напрасной – стоит ли упорно держаться избранной тропы, если судьба направляет вас в сторону других, гораздо более заманчивых?

Козерог

Не принимайте поспешных решений, даже если речь идет о вещах, на ваш взгляд, малозначительных. Мелкие оплошности, допущенные в этот день, могут иметь серьезные последствия. Любое общение связано с трудностями, вдвойне сложно придется тем, кто надеялся в этот день найти новых союзников и помощников.

Не стоит рассчитывать на безусловную поддержку любимого человека, сегодня вы услышите в свой адрес скорее критику, чем похвалу. Серьезной угрозы стабильным романтическим отношениям нет, но вам следует воздержаться от опрометчивых поступков, непоследовательности в поведении.

Водолей

Наиболее удачным этот день будет для Водолеев, которые отправляются в путешествие или планируют будущие поездкм. Финансовая ситуация нестабильна, воплощение в жизнь ваших идей потребует серьезных расходов. Неприятные моменты могут быть связаны с поломкой бытовой техники, незначительной порчей вашего имущества.

Для стабильных пар этот день будет спокойным, не несущим ни больших перемен, ни каких-то серьезных проблем. Если ваш роман только начинается, возможно излишне критическое отношение к любимому человеку, высокие ожидания, которые не будут оправданы. Не идите на поводу у эмоций, постарайтесь объективно оценить ситуацию. Вероятность новых знакомств романтического характера невелика.

Рыбы

День не назовешь насыщенным событиями, но можно только радоваться тому, что многие проблемы решаются сами собой, вам же не приходится прилагать для этого никаких усилий. Не стоит слишком настойчиво убеждать близких в своей правоте, провоцировать ссоры – под влиянием эмоций вы рискуете сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Приобщении с малознакомыми людьми будьте осторожнее, старайтесь не связывать себя обязательствами.