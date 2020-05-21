Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу на вторую годовщину брака

И, как всегда, инсайдеры из окружения пары не оставили прессу без подробностей того особенного дня:

Меган сделала для Гарри открытку и от руки написала красивый и сентиментальный текст, постаравшись выразить в словах свою любовь. А Гарри удивил ее огромным букетом роз и кольцом,

— рассказал источник из окружения супругов об их подарках друг другу на вторую годовщину свадьбы.

В этом году пара впервые отмечала эту семейную дату вдали от Англии: несколько месяцев назад герцог и герцогиня приняли решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и переехать в США.

Самым важным для них стало то, что они смогли наслаждаться обществом друг друга без каких-либо помех со стороны,

— рассказал о новой жизни пары инсайдер.

И если вторую годовщину брака Меган и Гарри отметили без гостей, то за трансляцией их свадьбы два года назад наблюдали почти два миллиарда человек по всему миру. На венчании в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке присутствовало порядка 600 человек.