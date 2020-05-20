Новое шоу Ксении Собчак с треском провалилось

Ксения Собчак запустила новое шоу на Youtube, похожее по формату на передачу Владимира Соловьева «К барьеру». Название, в принципе, почти такое же — «Осторожно, к барьеру, Собчак».

Телеведущая уже давно решила выпускать свои проекты в интернете. Ксения уверенна, что именно там ее настоящая аудитория. После ее шоу «Осторожно, Собчак», которое пользуется интересом у зрителей, звезда запустила свой новый проект на Youtube-канале. Однако фанаты сочли его провальным.

Суть шоу заключается в споре между двумя оппонентами на различные темы. В первом выпуске телеведущая решила обсудить тему гламура и позвала к барьеру скандальную светскую львицу Яну Рудковскую и блоггера Арину Холину.

В качестве секундантов были призваны Сергей Филин, Алена, которая блин, Слава КПСС и Иосиф Пригожин.

По мнению зрителей, шоу оказалось скучным и вялым. Они отметили в комментариях, что тема была сформулирована нечетко, и оппоненты не понимали о чем именно им нужно спорить. Также, по мнению пользователей, Яна и Арина не подготовились к выпуску, их доказательства были слабыми, а выступления неинтересными. Зрители отметили, что никакой новой информации не получили из так называемого диспута.

«Пожалуйста, больше не надо такого формата и тем выпусков. Не о чем!»; «Тот, кто не выключил это видео, очень терпелив, или просто заснул»; «Данный формат не понравился. Выпуск не интересный и скучный»; «Редкостная чушь… Обе стороны слабые и вообще кто эти люди? Как Рудковская может кого-то злить… Она вообще где?» — написали пользователи.