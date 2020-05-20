Ср, 20.05.2020
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КАКОЙ МАЛЫШ ⟩ Ляэнеская префектура показала трудолюбивого служебного пса... но это в будущем!

Маленький Рико

ФОТО: Instagram / eesti_politseikoerad

На этой неделе в Школе служебных собак Мурасте появился новый ученик: немецкая овчарка Рико присоединилась к другим четвероногим сотрудникам правоохранительных органов, пишет Elu24.

Уже завтра у Рико и его кинолога есть повод для празднования, потому что малышу исполнится два месяца. А после этого настанет время долгих и сложных тренировок, ведь в будущем из Рико должен получиться ответственный работник полиции.

ФОТО: Instagram / eesti_politseikoerad

А пока беззаботный малыш увлечен «задержанием» резинового цыпленка.

После завершения своего обучения Рико станет оперативником Ляэнеской префектуры. Уже сейчас пес реагирует четко и быстро, особенно, когда дрессировщик приносит ему лакомства. Серьезно рычит он и на резинового цыпленка. Добро пожаловать в ряды эстонской полиции, Рико!

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