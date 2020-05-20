КАКОЙ МАЛЫШ ⟩ Ляэнеская префектура показала трудолюбивого служебного пса... но это в будущем!

На этой неделе в Школе служебных собак Мурасте появился новый ученик: немецкая овчарка Рико присоединилась к другим четвероногим сотрудникам правоохранительных органов, пишет Elu24.
Уже завтра у Рико и его кинолога есть повод для празднования, потому что малышу исполнится два месяца. А после этого настанет время долгих и сложных тренировок, ведь в будущем из Рико должен получиться ответственный работник полиции.
А пока беззаботный малыш увлечен «задержанием» резинового цыпленка.
После завершения своего обучения Рико станет оперативником Ляэнеской префектуры. Уже сейчас пес реагирует четко и быстро, особенно, когда дрессировщик приносит ему лакомства. Серьезно рычит он и на резинового цыпленка. Добро пожаловать в ряды эстонской полиции, Рико!