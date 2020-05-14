Мама Тимати удаляется из соцсетей из-за нападок хейтеров

«Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство, — писала она в личном блоге. — У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться. Тогда зачем? Хочется делиться своим опытом с молодежью, но в какие времена дети прислушивались к старшим?! В общем, вопросов к себе у меня больше, чем ответов...»

Одной из первых на сообщение Юнусовой отозвалась Корнелия Манго. «Очень люблю ваши мысли. Это будет большая потеря!» — расстроилась певица.

Поклонники тоже поспешили выразить теплые слова в адрес звездной бабушки.

«С нетерпением жду каждый ваш пост! У вас всегда умные мысли, и есть чему научиться!»; «Не обращайте внимания на завистников. Им нечем заняться больше», — отговаривали кумира подписчики.

Большую часть публикаций 60-летняя Симона посвящает старшей дочери Тимати. «Рождение внучки наполнило жизнь иным смыслом, и мне захотелось делиться с вами историей ее развития. Так как жили мы вместе, Алиса росла на моих глазах», — объясняла она.

Впрочем, некоторые отметили, что звездная бабушка слишком рьяно занимается воспитанием девочки, не давая возможности Шишковой самостоятельности в этом деле. «С Алисой я по-прежнему провожу много времени, но живет она с мамой, как и положено шестилетнему ребенку», — заявила Юнусова.

Злопыхатели уверены, по стопам Алены пойдет и нынешняя возлюбленная рэпера: Симона якобы уже нацелилась отнять маленького Ратмира у Анастасии Решетовой. «Я не видела его уже два месяца с тех пор, как объявили карантин. Когда мы вместе ходили в бассейн, или я приходила к ним в гости, мне было чем вас порадовать, а сейчас, увы... Адрес, где можно на него посмотреть, вы знаете», — отрицает все домыслы звездная бабушка.