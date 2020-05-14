Близнецов ждет удача, а Дев – напряженность в личных отношениях: гороскоп на 14 мая

Овен

В этот день жизненный потенциал Овнов будет очень высоким, поэтому представителей данного знака не испугают те препятствия, которые придется преодолеть. Следует также добавить, что звезды не подготовили для вас слишком серьезных испытаний; все проблемы могут быть решены сравнительно быстро, если вы проявите не только старание, но и терпение на пути к цели.

В личной жизни ситуация складывается более благоприятная, чем в профессиональной сфере, ваша способность быть в мире с собой и окружающими, что бы ни происходило вокруг, будет очень кстати. Поездки связаны с определенными трудностями, да и посещение увеселительных мероприятий вряд ли оставит исключительно приятное впечатление. Но глубоких потрясений и разочарований вы можете не опасаться.

Телец

Можно добиться больших успехов в тех делах, которые для вас особенно важны. Не отвлекайтесь на мелочи и не позволяйте окружающим бессовестно пользоваться вашей добротой. Если вам удастся придерживаться заранее составленного плана действий, царящая вокруг суета не лишит вас душевного равновесия. Весьма велика вероятность вынужденных контактов с представителями правоохранительных органов и государственных инстанций.

Чрезвычайно сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений, вы можете добиться значительных перемен в личной жизни. Однако непременным условием успеха в данной сфере является правильное понимание собственных желаний; порой вы готовы идти на поводу у окружающих, а это приводит лишь к неприятностям.

Близнецы

Удачный день для тех, кто давно мечтает о значительных переменах в личной и профессиональной жизни. Сегодня вы сможете приблизиться к цели или, по крайней мере, сделать значительный шаг вперед в избранном направлении. Вероятно появление новых дел, обязанностей и интересов. Ситуация требует от вас ответственных решений, проявления силы воли.

Отношения с родственниками не столь просты и гармоничны, как хотелось бы. Сегодня вы склонны придавать слишком большое значение словам окружающих, при этом оставляя без внимания поступки. Близкие постараются уберечь вас от ошибок, но вряд ли их советы будут вам интересны.

Рак

Ваши суждения и поступки логичны и рациональны, но могут быть легко предсказаны недоброжелателями – в этом и кроется основная опасность. Постарайтесь быть разборчивее в контактах и знакомствах, не подпускайте к себе людей, которые вызывают у вас интуитивную антипатию. Позволяя себе слишком эмоционально реагировать на поступки и слова окружающих, вы становитесь более уязвимы, ранимы – это не всегда полезно как в профессиональной, так и в личной жизни.

Велика вероятность разногласий между влюбленными и супругами, возможен конфликт, который станет закономерным продолжением нерешенных проблем прошлого. Старайтесь не испытывать терпения близких и не торопитесь делиться с ними сомнениями, которые поселились в вашей душе.

Лев