ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Группа «ПараТайн» продает роскошную квартиру с джакузи и видом на море

В декабре 2019 года их стало трое - в звездной семье случилось пополнение, на свет появился мальчик - назвали его Дэвид. А в 2018 году в эфире шоу Limon LIVE и в эфире «Народного Радио» артисты Ангелина и Александр Богуцкие впервые признались, что состоят в браке и они пара как на сцене, так и в жизни. До этого поклонники, которые лично не знакомы с музыкантами, гадали - они муж и жена или нет?

И вот несколько дней назад в интернете появилось объявление о том, что трехкомнатная квартира группы с огромным гардеробом, ванной с джакузи и окном, на 9 этаже, а также с роскошным видом на море - продается. Это 65 квадратов удовольствия, которые сильно отличаются от стандартной трешки, поскольку, как вы уже поняли, в квартире была сделана перепланировка и огромная ванная комната с джакузи и туалетом находится на том месте, где у других находится кухня. Гостиная совмещена с кухней, в квартире имеется рабочий кабинет и спальня. Балкон полностью утепленный, там можно коротать романтические вечера.