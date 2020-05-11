Елизавета II может не появиться на публике в течение длительного периода

Как сообщает издание "Sunday Times", королева Великобритании намерена отказаться от общественных обязанностей на продолжительный период времени из-за пандемии коронавируса. Елизавета II не вернется в Букингемский дворец в ближайшие месяцы. Считается, что впервые за 68 лет правления Ее Величество будет отсутствовать так долго.

Все запланированные мероприятия, которые отмечены в календаре монарха, были отложены до осени.

Кризис в области здравоохранения привел к отмене ряда любимых событий королевы летом. От церемонии Войска Цвета "Trooping the Colour" и празднования Ордена Подвязки до ежегодных вечеринок в саду. Летом 2020 года Букингемский дворец также будет закрыт для публики. И хотя Ее Величество обычно едет в Балморал на время летнего отпуска, она, скорее всего, останется в Виндзорском замке.