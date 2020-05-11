Елизавета II может не появиться на публике в течение длительного периода

Ожидается, что отсутствие королевы на официальных мероприятиях станет самым длительным за все время ее правления. Елизавета II продолжит находиться в Виндзорском замке с герцогом Эдинбургским в течение нескольких месяцев. Британский монарх вернется к привычной жизни только после того, как это станет безопасно для ее здоровья, передает Joinfo.ua.
Как сообщает издание "Sunday Times", королева Великобритании намерена отказаться от общественных обязанностей на продолжительный период времени из-за пандемии коронавируса. Елизавета II не вернется в Букингемский дворец в ближайшие месяцы. Считается, что впервые за 68 лет правления Ее Величество будет отсутствовать так долго.
Все запланированные мероприятия, которые отмечены в календаре монарха, были отложены до осени.
Кризис в области здравоохранения привел к отмене ряда любимых событий королевы летом. От церемонии Войска Цвета "Trooping the Colour" и празднования Ордена Подвязки до ежегодных вечеринок в саду. Летом 2020 года Букингемский дворец также будет закрыт для публики. И хотя Ее Величество обычно едет в Балморал на время летнего отпуска, она, скорее всего, останется в Виндзорском замке.
Несмотря на то, что Елизавета II не будет появляться лично на официальных мероприятиях, она может продолжить общение с британцами с помощью видеосвязи. Монарх уже сделала два знаковых обращения к нации – поддержав жителей страны во время пандемии и отметив 75-ю годовщину Дня победы.