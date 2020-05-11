Видео: 11 мая Эстонию засыпало снегом, в Таллинне - мороз!

В Таллинне столбики термометров опустились до отметки +3 градуса, по ощущениям это -2 градуса, мороз. А несколько минут назад в некоторых уголках Эстонии пошел снег. В таким условиях езда на автомобиле с летней резиной небезопасна, поэтому портал Limon.ee рекомендует сегодня, по возможности, не пользоваться своим железным конем.

В Нарве, Тарту ситуация лучше - там жители по-прежнему наслаждаются хоть и не солнечным днем, но хотя бы теплым почти 20 градусов тепла в Нарве и 17 выше нуля в Тарту. В Пярну столбики термометров опустились до отметки +6. Даже не верится, что это всё одна маленькая Эстония!