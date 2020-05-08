Пт, 8.05.2020
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НЕ ХОЧЕТСЯ ВСТАВАТЬ ⟩ Эстонская красотка Деана Банана поделилась постельным снимком

Juutuuber Deana Noop 2018. aastal.

ФОТО: Kristjan Teedema

Блогер из Тарту Деана Нооп (Деана Банана) не так давно оправилась после продолжительной болезни. В марте, когда в Эстонии участились случаи заболевания коронавирусом, девушка заболела: больше месяца она мучилась от кашля и температуры, при этом имея отрицательный тест на коронавирус. 

Сейчас ей уже намного лучше. Деана все чаще радует поклонников красивыми снимками. Одним из таких она поделилась сегодня: на фото блогер позирует, лежа на кровати, а рядом с ней — ее верный друг — песик породы Померанский шпиц. 

Когда в твоей кровати настолько хорошо, что из нее не хочется вылезать!

— подписала она фото. 

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