ВИДЕО ⟩ Такой Последний звонок-2020 в Ласнамяэской русской гимназии не забудут никогда!

Такое бывает только раз в жизни и нельзя упускать этот счастливый момент! Администрация школы, учителя, ученики и их родители впервые столкнулись с подобной проблемой - в привычном виде нельзя было провести ни День детства, ни Последний звонок. Но 12 класс не растерялся и устроил День детства в ZOOM и поблагодарил всех учителей и администрацию. Это получилось и весело, и трогательно, такое поздравление коллектив школы запомнит навсегда!