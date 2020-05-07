Чт, 7.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Такой Последний звонок-2020 в Ласнамяэской русской гимназии не забудут никогда!

ФОТО: скриншот видео

В условиях пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия в нашей стране и везде в мире запрещены. Но ученики 12 класса Ласнамяэской русской гимназии подошли к вопросу творчески, проведя долгожданный Последний звонок и День детства дистанционно, находясь дома на самоизоляции. 

Такое бывает только раз в жизни и нельзя упускать этот счастливый момент! Администрация школы, учителя, ученики и их родители впервые столкнулись с подобной проблемой - в привычном виде нельзя было провести ни День детства, ни Последний звонок. Но 12 класс не растерялся и устроил День детства в ZOOM и поблагодарил всех учителей и администрацию. Это получилось и весело, и трогательно, такое поздравление коллектив школы запомнит навсегда! 

Смотрите видео и обязательно поделитесь им на своей странице в Facebook или в VK! 

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