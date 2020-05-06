ЗРЯ ОН ТАК ⟩ Парень пообещал набивать новое тату каждый день, пока не кончится карантин
Крис Вудхед из Лондона каждый день радует своих подписчиков в "Инстаграме" новыми постами. Ведь делиться парню есть чем. Пока все сидят по домам и страдают от скуки, он ежедневно делает себе новые татуировки. У парня даже есть специально выделенные часы в расписании.
С 14:00 до 16:00 Крис работает над эскизами для новых татуировок. А затем британец берёт чашечку чая, тату-машинку и переносит рисунки на свою кожу. Парень сделал первую наколку в 18 лет, и с тех пор на его теле практически не осталось свободного места. Вудхед говорит, что в период изоляции его ремесло помогает сохранять спокойствие.
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В один момент я осознал, что просто слоняюсь по дому, не зная, что делать, и подъедаю все запасы еды, что у меня остались. Так, идея делать тату каждый день заключается в том, чтобы дать себе какой-то вектор в жизни. Без структуры люди в полной растерянности. Так что считайте это терапией,
— признался Крис Вудхед.