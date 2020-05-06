ЗРЯ ОН ТАК ⟩ Парень пообещал набивать новое тату каждый день, пока не кончится карантин

В один момент я осознал, что просто слоняюсь по дому, не зная, что делать, и подъедаю все запасы еды, что у меня остались. Так, идея делать тату каждый день заключается в том, чтобы дать себе какой-то вектор в жизни. Без структуры люди в полной растерянности. Так что считайте это терапией,