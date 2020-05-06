ВИДЕО ⟩ Как далеко при кашле разлетаются частички слюны?

Для проведения испытаний, исследователи Сид Верма и Манхар Дхана использовали в лаборатории куклу, помпу, лазер и раствор глицерина и воды для имитации кашля человека, сообщает cnn.com.

Согласно результатам, в ходе эксперимента образовались частицы размером 10-20 микрометров, которые примерно соответствуют размерам капель слюны, которые вылетают изо рта человека при кашле.

По словам исследователей, тест показал, что расстояние в два метра между людьми, которое считается оптимальным в условиях эпидемии коронавируса, недостаточно, поскольку частички слюны способны преодалеть большее расстояние.

В эксперименте без масок частички слюны при кашле преодолевали расстояние в примерно три метра за 10 секунд. В случае легкого кашля частички преодолевали меньшее расстояние, но в случае сильного кашля они пролетали дальше, их удалось обнаружить даже на расстоянии четырех метров от источника.

Эксперимент с маской показал, что маска для лица значительно препятствовала распространению частиц слюны, но некоторым частичкам удавалось «вырваться» через края маски.