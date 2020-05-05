СМИ сообщили, что красавец-сын Александра Лукашенко болен коронавирусом

Несмотря на рост количества больных коронавирусом и убедительные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается вводить в стране карантин.

Лидер государства считает, что это слишком сильно ударит по экономике. Президент уверен, что уже существующих мер вполне достаточно, чтобы пережить неспокойный период.

Возможно, в ближайшее время Лукашенко пересмотрит свои взгляды на пандемию. Все потому, что его младший сын, 15-летний Николай, заболел коронавирусом, пишет Woman. По информации телеграм-канала «Незыгарь», тесты юноши на COVID-19 показали положительный результат.

Источник сообщает, что Николай не чувствовал недомогания и даже малейших симптомов коронавирусной инфекции. Именно поэтому сейчас врачи проводят дополнительные исследования и пытаются понять, все ли в порядке с Лукашенко-младшим.