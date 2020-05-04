Эксперт рассказал, чем опасны чистящие средства, которые есть в каждом доме

Все мы знаем: чтобы убраться дома быстро и качественно, сейчас уже нельзя обойтись без чистящих средств.
И как правило, чем эффективнее и лучше чистящие средство удаляет загрязнения, тем больше в нем содержится разных химикатов.
Несложно догадаться о том, что если эти химикаты так легко удаляют грязь и действуют на пятна, то для организма эта химия несет просто сокрушительный вред.
В составе чистящих средств, есть химические соединения, которые небезопасны для глаз, кожи, легких, а некоторые даже и для мозга человека. Домашние бытовые средства, которые мы используем, могут вызывать аллергию или даже способствовать развитию болезней.
Эксперт канала «Жизненный парадокс» рассказывет о вредных веществах, которые есть в чистящих средствах для дома.
Средства для очистки окон, ванны и мебели
В этих чистящих средствах содержится аммиак. А если его норма больше 5%, то средство является небезопасным для человека. Оно может влиять на глаза и легкие человека.
Чистящие средства для туалетов
Это одни из самых сильных бытовых химикатов. В состав этого средства входит соляная кислота. При по падании на кожу, оно вызывает сильное раздражение. Поэтому брать такое средство нужно только в перчатках.
Освежители воздуха
В их составе находиться формальдегид и фенол. Если использовать освежитель слишком часто, то он может повлиять на ухудшение обоняния, а иногда стать причиной судорог.
Стиральный порошок
Он содержит в себе (ПАВ) или поверхностно-активные-вещества. Это вредные для кожи химикаты, от которых появляется раздражение, а у кого-то даже и аллергия. Я думаю каждый хоть раз замечал, как после стирки начинает чесаться кожа.
Чистящие средства для ковров
В таких средствах содержится гидроксид аммония. Этот химикат раздражает глаза и кожу. А если он попадет в организм, то может навредить печени и почкам.