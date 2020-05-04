Эксперт рассказал, чем опасны чистящие средства, которые есть в каждом доме

И как правило, чем эффективнее и лучше чистящие средство удаляет загрязнения, тем больше в нем содержится разных химикатов.

Несложно догадаться о том, что если эти химикаты так легко удаляют грязь и действуют на пятна, то для организма эта химия несет просто сокрушительный вред.

В составе чистящих средств, есть химические соединения, которые небезопасны для глаз, кожи, легких, а некоторые даже и для мозга человека. Домашние бытовые средства, которые мы используем, могут вызывать аллергию или даже способствовать развитию болезней.

Эксперт канала «Жизненный парадокс» рассказывет о вредных веществах, которые есть в чистящих средствах для дома.

Средства для очистки окон, ванны и мебели

В этих чистящих средствах содержится аммиак. А если его норма больше 5%, то средство является небезопасным для человека. Оно может влиять на глаза и легкие человека.

Чистящие средства для туалетов

Это одни из самых сильных бытовых химикатов. В состав этого средства входит соляная кислота. При по падании на кожу, оно вызывает сильное раздражение. Поэтому брать такое средство нужно только в перчатках.

Освежители воздуха

В их составе находиться формальдегид и фенол. Если использовать освежитель слишком часто, то он может повлиять на ухудшение обоняния, а иногда стать причиной судорог.

Стиральный порошок

Он содержит в себе (ПАВ) или поверхностно-активные-вещества. Это вредные для кожи химикаты, от которых появляется раздражение, а у кого-то даже и аллергия. Я думаю каждый хоть раз замечал, как после стирки начинает чесаться кожа.

Чистящие средства для ковров