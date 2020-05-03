ВИДЕО ⟩ «Коронавирусный хит» от «Уральских пельменей» взорвал Сеть

Песня «Не говори, что ты - вне игры» мгновенно стала хитом в Сети. Неудивительно, ведь принять участие в записи согласились более десятка звезд отечественной эстрады, а в тексте песни содержится актуальный на сегодня призыв не сдаваться не при каких обстоятельствах и любить друг друга и мир.