Вс, 3.05.2020
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ВИДЕО ⟩ «Коронавирусный хит» от «Уральских пельменей» взорвал Сеть

Мясников поет "коронавирусный хит"

ФОТО: скриншот видео

В исполнении новой композиции приняли участие 14 звезд российского шоубиза.

В период пандемии активно взявшийся за исполнительство Вячеслав Мясников из шоу «Уральские пельмени» опубликовал новую авторскую композицию, премьеру которой он обещал своим фанатам ране, пишет Topnews.

Песня «Не говори, что ты - вне игры» мгновенно стала хитом в Сети. Неудивительно, ведь принять участие в записи согласились более десятка звезд отечественной эстрады, а в тексте песни содержится актуальный на сегодня призыв не сдаваться не при каких обстоятельствах и любить друг друга и мир.

«Хорошая песня и МНОГО хороших АРТИСТОВ. Мы хотим вам сказать этой песней, что все будет ХОРОШО!!!!! Важен позитивный настрой. ПОЕХАЛИ!!!!!» - таким комментарием автор хита сопроводил пост с клипом в своем Instagram-аккаунте.

В число исполнителей новой, призывающей не сдаваться композиции вошли многие звезды: сам Вячеслав, Вика Цыганова, Катя Лель, Елена Воробей, Алексей Корнев, Артур Руденко, Андрей Державин, Катерина Голицына и другие. Подписчики оценили псеню.

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