Сб, 2.05.2020
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Видео ⟩ Прибалтийская романтика: мужчина на подъёмнике с цветами и гитарой постучался в окно возлюбленной

ФОТО: Ekrānuzņēmums

На этой неделе жительница наиболее населённого микрорайона Риги, Плявниеков застала необычное, но очень романтичное зрелище: мужчина на подъёмном кране поднялся к четвёртому этажу многоэтажки и начал петь, передает RusTVNet.

В руках у него была белая роза и гитара, на которой он играл, пока пел. 

Очевидица точно не знает, что это было – предложение или сюрприз, но, безусловно, это очень романтично, а видеоролик в такое непростое время поднимет настроение любому. Ай, соседи молодцы!

Видео было опубликовано в сториз пользовательницы Instagram @Zelencanna:

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