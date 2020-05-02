Видео ⟩ Прибалтийская романтика: мужчина на подъёмнике с цветами и гитарой постучался в окно возлюбленной

На этой неделе жительница наиболее населённого микрорайона Риги, Плявниеков застала необычное, но очень романтичное зрелище: мужчина на подъёмном кране поднялся к четвёртому этажу многоэтажки и начал петь, передает RusTVNet.
В руках у него была белая роза и гитара, на которой он играл, пока пел.
Очевидица точно не знает, что это было – предложение или сюрприз, но, безусловно, это очень романтично, а видеоролик в такое непростое время поднимет настроение любому. Ай, соседи молодцы!
Видео было опубликовано в сториз пользовательницы Instagram @Zelencanna: