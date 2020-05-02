Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года: ждет проверка на прочность!

Овен

У Овнов май пройдет немного беспорядочно. Сложно будет составить план дальше, чем на 2 дня. Вероятно, выйдет из-под контроля ситуация, которая казалась идеально налаженной. Во власти изменчивых обстоятельств могут оказаться и личная жизнь, и финансовая сфера. Все, что может посоветовать астролог, — набраться терпения и выдержки. Трудности не вечны, и уже к концу месяца этот жизненный ураган обязательно превратится в полный штиль. Но для того, чтобы не терять энергию в беспокойствах, следует обратиться за помощью к духовным практикам, в особенности к различным медитациям.

Телец

Активность Марса в мае доставит Тельцам множество беспокойств. Своенравная планета сделает так, что представители этого Знака будут зависеть от незнакомых людей и случайных событий, не поддающихся контролю. Василиса Володина советует следить за всем, что происходит в деловой жизни: возможно, грядут малоприятные кадровые изменения, из-за которых профессиональная репутация или зарплата могут значительно понизиться. Приятная новость состоит в том, что эти сложности преодолимы. Неприятная — в том, что преодолимы они не полностью и только при помощи серьезных усилий. Но главное — не позволить обстоятельствам лишить себя присутствия духа.

Близнецы

У Близнецов в этом месяце может повыситься требовательность к себе и к качеству своей жизни. Для них пришло время заняться развитием своего потенциала и достичь материального успеха. Разумеется, это отнимет много энергии, но результат будет того стоить. Планеты сулят шансы, от которых не нужно отказываться. Сосредоточиться на главном помогут правильная расстановка приоритетов и талисманы Знака Близнецы.

Рак

В мае многие Раки поставят перед собой грандиозную цель. Жаль, звезды не поддержат эту идею, и будут чинить различные препятствия на пути к достижению желаемого. Это касается новых замыслов, желаний и планов. Во всем, что было начато до конца апреля, серьезных проблем не ожидается. Астролог советует Ракам беречь свои доброе имя и профессиональную репутацию. У людей этого Знака могут произойти события, понижающие авторитет в глаза окружающих. В начале месяца лучше обуздать тщеславие, чтобы дальше можно было плыть по течению.

Лев

Львы в грядущем месяце будут переживать расцвет творческой энергии. Существенно возрастут находчивость, решительность и скрытые таланты этого Знака. Сильнее обострятся черты львиного характера, которые и раньше помогали достигать поставленных целей. Речь идет про умение находить решения даже в самых кризисных ситуациях, а также про способность искусно использовать в своих интересах то, что другим не под силу. Особую роль в жизни Львов в мае могут сыграть предчувствия, вещие сны и знаки судьбы. Такой удачный период стоит использовать по максимуму.

Дева