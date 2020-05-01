КАКАЯ ГРУДЬ! ⟩ Обнаженная Алена Водонаева в ванной вызвала восхищение

37-летняя Алена Водонаева взбудоражила поклонников новыми горячими кадрами. Звезда «Дома-2» показала грудь в мокром платье, пишет Cosmo.
Инстадива уже полтора месяца соблюдает режим самоизоляции. Алена призналась, что находиться в замкнутом пространстве ей всё сложнее. Телеведущая придумала для себя развлечение – фотосессии по видеосвязи.
Сегодня Водонаева потрясла поклонников новой порцией провокационных кадров. Инстадива устроила фотосессию в своей роскошной ванной с белым кафелем и кружевными занавесками. Звезда «Дома-2» надела белый наряд и забралась в воду. Ткань намокла, и грудь телеведущей стала просвечивать. Алена замаскировала «всё самое интересное» белыми разводами. «Вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул», - написала Водонаева.
Поклонники звезды мгновенно оживились, особенно мужчины. «Алена, шикарная!», «Очень сексуально», «Это сногсшибательная фото-история, Алена!», «Какая классная будуарная атмосфера!», «Алена красавица. Даже дома на карантине», «Это бомба!», «Какая грудь! Я и пара моих подруг за такую готовы душу дьяволу продать! Шикарно!» - восхитились фолловеры звезды.
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