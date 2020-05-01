КАКАЯ ГРУДЬ! ⟩ Обнаженная Алена Водонаева в ванной вызвала восхищение

Инстадива уже полтора месяца соблюдает режим самоизоляции. Алена призналась, что находиться в замкнутом пространстве ей всё сложнее. Телеведущая придумала для себя развлечение – фотосессии по видеосвязи.

Сегодня Водонаева потрясла поклонников новой порцией провокационных кадров. Инстадива устроила фотосессию в своей роскошной ванной с белым кафелем и кружевными занавесками. Звезда «Дома-2» надела белый наряд и забралась в воду. Ткань намокла, и грудь телеведущей стала просвечивать. Алена замаскировала «всё самое интересное» белыми разводами. «Вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул», - написала Водонаева.